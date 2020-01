O número de mortos provocado pelo vírus disparou para 213. Outros dois casos foram confirmados em Itália, elevando para 20 o número de países afetados.

Coronavírus já matou mais de 200 e chegou a Itália

Em atualização permanente, a Comissão Nacional de Saúde da China elevou para 213 o balanço do número de mortes causadas pela infeção do vírus que obrigou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar emergência global.

Estima-se que em apenas 24 horas, o número de infetados no país tenha aumentado na ordem das duas mil pessoas. De acordo com a atualização dos dados, publicados esta sexta-feira, há 9.692 casos identificados. Quinta-feira seriam cerca de 7.700.

Epidemia global

Da China para o resto do mundo, o Coronavírus já chegou a 20 países. Depois da Índia também Itália entrou no mapa do surto, com dos casos diagnosticados em Roma.

Os turistas chineses estão em isolamento no hospital Lazzaro Spallanzani especializado em doenças contagiosas, depois de ter sido encerrado o hotel onde estavam hospedados como medida de segurança. O responsável clínico diz que o quadro é estável e acredita que os esforços em curso evitam a propagação do surto. "Como regra geral, a doença é transmitida após o aparecimento dos sintomas, e assim que aparecem as pessoas são isoladas. Isto nos deixa bastante calmos", esclareceu o médico.

Entretanto, apesar de reconhecer que o panorama mundial é grave, o ministro da Saúde italiano Roberto Speranza veio a público pedir que o país não embarque em "alarmismos". Como medida preventiva, o governo decidiu, no entanto, cancelar todos os voos de e para a China e vai reunir-se em Conselho de Ministros para discutir outras medidas a tomar.



O primeiro-ministro Giuseppe Conte já se comprometeu a "evitar qualquer risco maior". Diz que "o aparecimento dos dois casos na Itália é um acontecimento bastante normal se olharmos para as estatísticas".