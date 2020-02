Há três casos no total, um na Croácia e dois no Tirol, na Áustria.

Coronavírus já chegou à Áustria e à Croacia

Há três casos no total, um na Croácia e dois no Tirol, na Áustria.

O vírus que provoca infeções respiratórias graves já chegou à Áustria e à Croácia. Uma das pessoas está no hospital na capital croata de Zagreb e os outros dois na província austríaca de Tirol, na Áustria.

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic confirmou que o paciente se trata de um jovem que apresentava sintomas ligeiros e visitou Milão entre 19 e 21 de fevereiro.

Na Áustria, o governo local confirmou que foram diagnosticados dois casos de Covid-19. O governador Guenther Platter revelou ainda à imprensa local que os infetados se tratavam de indivíduos de origem italiana que vivem em Tirol.

O foco do Coronavírus afeta a Itália, especialmente as regiões do norte e concretamente a Lombardia, onde mais casos de contágio foram detetados. Esta terça-feira, o vírus também chegou ao sul do país.

O número de mortos pelo coronavírus Covid-19 na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu aos 2.663, tendo sido reportados 508 novos casos, elevando o total de pacientes para 77.658. Entre o total de casos confirmados, 47.672 continuam ativos e mais de 9.100 estão em estado grave, enquanto 27.323 pessoas tiveram alta após superarem a doença.

Além de 2.663 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Hong Kong, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do coronavírus como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.