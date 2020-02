O Irão tem o maior número de mortos pelo coronavírus fora da China, o epicentro da epidemia.

Coronavírus. Irão regista 34 mortes e 388 pessoas infetadas

O porta-voz do Ministério da Saúde apresentou os novos dados durante uma conferência de imprensa em Teerão. O novo total eleva os casos confirmados do coronavírus no Médio Oriente para mais de 500.

O número de mortos na China continental devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje em 44, para 2.788, com o país a registar 433 novos casos de infeção, fixando o total em 78.824.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.