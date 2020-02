Ao todo, seis pacientes foram internados na região de Lorraine, quatro ainda aguardam o resultado das análises. O caso da criança de dois anos foi despistado na manhã desta quarta-feira.

Coronavírus em Nancy. Criança de dois anos fora de perigo

Para já, a região francesa de Lorraine, na fronteira com o Luxemburgo, não registou nenhum caso de infeção com Coronavírus.

No total, seis pacientes com suspeitas de terem contraído a doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19 deram entrada no Hospital Universitário de Nancy, sendo que quatro estão a à espera dos resultados dos exames clínicos.

De acordo com o France Bleu Lorraine, entre os casos suspeitos estaria uma criança de dois anos que regressou, há dias, das férias em Itália. Os exames despistaram a infeção.

O hospital da região realiza o diagnóstico biológico do Covid-19 e está a criar uma estrutura específica de recepção e rastreio para os casos suspeitos de infeção.