Coronavírus em Metz. 30 crianças sem escola "até ordem em contrário"

Os pais dos alunos da turma da escola de Woippy foram aconselhados a manter os filhos em casa, depois de uma professora ter sido diagnosticada com a infeção que provoca infeções respiratórias severas.

Esta manhã, os alunos da turma CM2 tiveram uma recepção diferente aos portões da escola Jacques-Yves Costeau, em Woippy.

Depois de terem sido alertadas para o caso de infeção de uma professora pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, na noite deste domingo, as autoridades da região de Metz decidiram "prolongar o fim de semana" a 30 dos 240 alunos da escola.

"Até ordem em contrário", as crianças devem manter-se em casa. A recomendação do inspetor Nacional de Educação da região de Metz Nord, Gaëtan Felici, seguiu-se ao anúncio do autarca de Woippy nas redes sociais.

"Acabei de ser informado pelo inspetor da Educação do caso de coronavírus diagnosticado a uma professora. Como medida de precaução, foi pedido aos pais para manter as crianças da turma CM2 em casa. Amanhã de manhã faremos um ponto de situação com a diretora", escreveu Cédric Gouth pouco depois das 21h.

Já esta manhã, citado pelo Républican Lorrain, o autarca garantiu que o encontro marcado com os pais decorreu sem "nenhum sentimento de pânico". O único caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus continua a ser o da professora que está em quarentena.