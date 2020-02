910 pessoas morreram, duas delas fora da China. Só no domingo foram registados mais 3 mil casos.

Coronavírus é mais mortífero que o Síndrome Respiratório Agudo Grave

As autoridades chinesas elevaram o número de mortos para 908, num balanço com mais de 40 mil infetados pelo novo coronovírus. O número total de mortes ascende portanto a 910, contabilizando as duas registadas fora da China continental, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

Só no domingo, segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, foram registadas no território continental chinês 97 mortes e detetados 3.000 novos casos de infeção.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou no domingo a 39, com duas novas infeções detetadas em Espanha no Reino Unido.

Uma missão internacional de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) partiu no domingo para a China. A OMS, que declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública internacional, indicou no sábado que os casos de contágio revelados diariamente na China estão a estabilizar, mas sublinhou que era cedo para concluir que a epidemia atingiu o seu pico.