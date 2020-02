No total, as autoridades de Seul ja contam quatro mortos. Ha ja 556 casos confirmados.

Coronavírus. Coreia do Sul lamenta mais uma morte com 556 infetados

No total, as autoridades de Seul ja contam quatro mortos. Ha ja 556 casos confirmados.

A Coreia do Sul anunciou, este domingo, mais uma morte causada pelo coronavírus Covid-19, elevando para quatro o número de vítimas mortais no país, enquanto o total de pessoas infetadas é já de 556.

De acordo com o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (KCDC) sul-coreano, um homem de 57 anos morreu no sábado, no hospital Daenam, em Daegu, onde estiveram hospitalizadas outras duas vítimas mortais.

No mesmo hospital, foram registados 111 contágios, levando as autoridades a considerar que este centro médico pode ser um foco secundário de infeção.

O KCDC indicou também existirem mais 123 casos de infeção com o coronavírus de Covid-19, o que eleva o total de infetados a 556.

Das 123 novas infeções, 75 são fiéis da seita Shincheonji que assitiram a missas em Daegu, a 230 quilómetros a sudeste de Seul, informou.

Os membros da seita, que realizou este mês em que participaram mais de mil pessoas, visitavam regularmente o hospital Daenam para tarefas de voluntariado.

O KCDC mantém em quarentena mais de seis mil pessoas, numa altura em que a epidemia entrou numa fase de contágio local.

O coronavírus Covid-19 provocou já 2.442 mortos na China continental e mais de 77 mil infetados em todo o mundo.

Além das vítimas mortais na China continental, onde o surto começou em dezembro passado, morreram seis pessoas no Irão, quatro na Coreia do Sul, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas em Itália, uma nas Filipinas, uma em França e uma em Taiwan.