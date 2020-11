Estudo aponta para que o Sars-Cov-2 tenha chegado ao norte do país ainda em setembro de 2019.

Coronavírus chegou a Itália muito mais cedo do que se pensava

Estudo aponta para que o Sars-Cov-2 tenha chegado ao norte do país ainda em setembro de 2019.

O novo coronavírus poderá ter chegado a Itália muito mais cedo do que inicialmente as autoridades do país pensavam. Ainda que, nesta fase, já seja possível confirmar que o vírus Sars-Cov-2, responsável pela covid-19, chegou a vários países da Europa antes dos primeiros casos serem confirmados, especialistas italianos concluíram que já estaria a circular no país ainda antes do inverno de 2019.

Segundo a agência Reuters, o novo coronavírus já circulava em Itália desde setembro de 2019. Os dados são de um estudo do Instituto Nacional do Cancro (INT), de Milão, que avançam que o vírus terá chegado ao país, pelo menos cerca de seis meses antes de ter sido confirmado o primeiro caso, a 21 de Fevereiro numa pequena cidade perto de Milão, na região norte da Lombardia.

Embora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o novo coronavírus e a doença respiratória que provoca fossem desconhecidos antes de o surto ter sido relatado pela primeira vez em Wuhan, no centro da China, em dezembro, as descobertas dos investigadores italianos, publicadas pela revista científica INT Tumori Journal, mostram que 11,6% dos 959 voluntários saudáveis inscritos num ensaio de despistagem do cancro do pulmão, entre setembro de 2019 e março de 2020, tinham desenvolvido anticorpos de coronavírus muito antes de fevereiro.

Além deste ensaio, a Reuters refere que um outro teste específico de anticorpos contra o novo coronavírus foi realizado pela Universidade de Siena, também em Itália, para a mesma investigação, intitulada "Deteção inesperada de anticorpos contra o Sars-Cov-2 no período pré-pandémico em Itália". Esses testes mostraram que quatro casos datados da primeira semana de outubro foram também positivos para anticorpos neutralizantes do vírus, o que significa que as pessoas tinham sido infetadas em setembro, explicou Giovanni Apolone, co-autor do estudo, à agência de notícias.

"Esta é a principal descoberta: pessoas sem sintomas não só confirmaram ter sido positivas após a realização dos testes serológicos como também tinham anticorpos capazes de matar o vírus", sublinhou o investigador.

Giovanni Apolone acrescenta que isso "significa que o novo coronavírus pode circular entre a população durante muito tempo e com uma baixa taxa de letalidade, não porque esteja a desaparecer, mas apenas para voltar a surgir".

Estas conclusões podem também explicar o número de casos de pneumonia grave e gripe na Lombardia superior ao habitual no último trimestre de 2019.

Itália foi o país mais severamente atingido pelo novo coronavírus, durante a primeira vaga da pandemia. A região da Lombardia e o norte de Itália foram as mais afetadas.

Mas não é só desse país que vão chegando notícias que dão conta de que o Sars-Cov-2 já circularia no continente europeu antes de 2020.

No início de maio, um médico francês confirmou que um paciente que esteve internado em 27 de dezembro num hospital em Bobigny terá estado infetado com o vírus, nessa altura, tendo-lhe sido diagnosticada à data uma infeção pulmonar.

Com o pandemia declarada, o hospital testou amostras sanguíneas antigas de pacientes com pneumonia e confirmou o caso do doente. O homem, na casa dos 40 anos e residente nos subúrbios de Paris, pode ter sido o primeiro paciente de covid-19 na França, onde o primeiro caso oficial foi reportado a 24 de janeiro.

Uma vez que não viajou para a China, os médicos suspeitam que tenha tido contato com uma pessoa infetada e assintomática.

