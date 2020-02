Governo regional ainda não esclareceu se o paciente infetado esteve nalgum dos países afetado pelo surto que a OMS ainda não considera uma pandemia.

Coronavírus. Catalunha confirma primeiro infetado

O governo regional da Catalunha confirmou, esta quarta-feira, o primeiro caso infetado pelo vírus que a OMS ainda não considera uma pandemia.

A notícia foi avançada no mesmo dia em que cerca de mil turistas se encontram retidos num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, depois de se saber que um médico italiano hospedado naquele estabelecimento se dispôs, voluntariamente, aos exames médicos que confirmaram as suspeitas iniciais do clínico.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.

com Lusa