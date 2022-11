Joëlle Welfring, faz um balanço da conferência climática da ONU, que teve lugar em Sharm-El-Sheikh, no Egito.

COP27. Ministra do Ambiente esperava melhores resultados

A ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, mostrou-se satisfeita pela criação de um fundo de compensações aos países mais vulneráveis por perdas e danos causados pelas alterações climáticas cuja origem se deve sobretudo às nações mais desenvolvidas.

No entanto, lamentou que não se tenha chegado a consenso para partilhar esforços mais acentuados para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente através da abolição progressiva dos combustíveis fósseis. Esta era uma proposta da União Europeia que os países mais poluidores não validaram.



Joëlle Welfring defende que é preciso continuar os esforços e as discussões na próxima conferência da ONU sobre o clima para "evitar consequências graves", afirmou.



