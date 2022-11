A Cop27, cimeira anual da ONU sobre o clima, começou esta segunda-feira e o tom é de alarme e de acusações. Para António Guterres, Secretário-Geral da ONU, "estamos numa autoestrada para o inferno do clima e temos o pé no acelerador".

Sociedade 3 min.

Clima

COP27. Alemanha de Scholz acusada de "colonialismo energético"

Redação A Cop27, cimeira anual da ONU sobre o clima, começou esta segunda-feira e o tom é de alarme e de acusações. Para António Guterres, Secretário-Geral da ONU, "estamos numa autoestrada para o inferno do clima e temos o pé no acelerador".

Mais de 100 líderes mundiais reúnem-se por estes dias em Sharm el-Sheikh, no Egipto, para a cimeira anual da ONU sobre as alterações climáticas. O objetivo é alinhar todas as nações na batalha para travar as emissões de aquecimento global.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, Macron e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, estão entre os nomes mais esperado neste evento de duas semanas. O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o recém-eleito Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, vão marcar presença mais tarde.



As notáveis ausências são Xi Jinping, da China, e Narendra Modi, da Índia, líderes dos maior e terceiro maior poluidores do mundo, respetivamente.

Portugal leva à COP 27 agenda dedicada ao combate à seca e novas energias Apesar da guerra na Ucrânia, o governo português é contra recuos em relação ao cumprimento das principais metas já acordadas para o combate às alterações climáticas.

O aumento dos preços da energia, acelerado pela guerra da Rússia na Ucrânia, levou muitos governos a dar prioridade à manutenção dos bens básicos em detrimento da transição para uma energia mais limpa. As emissões globais devem começar a diminuir rapidamente antes de 2030, se o mundo quer ter alguma hipótese de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celcius. Mas é provável que atinjam um recorde este ano. Países do Paquistão para os EUA foram atingidos por catástrofes climáticas sem precedentes.

"Luta das nossas vidas"

Para António Guterres, Secretário-Geral da ONU, "estamos numa autoestrada para o inferno do clima e temos o pé no acelerador". "Estamos na luta das nossas vidas. E estamos a perder. As emissões de gases com efeito de estufa continuam a crescer. As temperaturas globais continuam a aumentar. E o nosso planeta aproxima-se rapidamente de pontos de viragem que tornarão o caos climático irreversível", disse.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Colonialismo energético não"

Mohamed Adow, destacado ativista e diretor do grupo de reflexão sobre energia e clima Power Shift Africa, acusou a União Europeia de utilizar o continente africano como uma "estação de serviço", ao procurar acabar com a dependência europeia dos combustíveis fósseis russos.

Bettel no Egito esta segunda-feira para participar na COP 27 A ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, também vai participar nas negociações.

Destacando o chanceler alemão Olaf Scholz, em particular, Adow disse que a corrida da Europa para o gás está a ameaçar limitar África em combustíveis fósseis poluentes, em vez de procurar alternativas mais ecológicas como as energias renováveis.

"A Alemanha e a UE têm tentado procurar novos abastecimentos de gás de países como a Argélia e o Senegal, enquanto o Comissário da Energia Kadri Simson tem encorajado mais exploração de gás. "O nosso continente está numa encruzilhada", disse Adow numa conferência de imprensa da Rede de Ação Climática. "A mensagem que queremos enviar a Scholz ao chegar aqui é que os dias do colonialismo acabaram. Não aceitaremos o colonialismo energético".

Paga o que deves

Presidente francês Emmanuel Macron AFP

O Presidente francês Emmanuel Macron também falou à margem da cimeira da COP27 no Egipto, afirmando que os EUA, a China e outros devem pagar "a sua parte" para ajudar os países mais pobres a lidar com as alterações climáticas. "Precisamos que os Estados Unidos e a China se intensifiquem", disse Macron, citado pelo AFP. "Os europeus estão a pagar. Nós somos os únicos a pagar".

Para o líder, é preciso exercer pressão sobre os países ricos não europeus, dizendo-lhes: "têm de pagar a vossa quota-parte justa".

Brasil "de volta"

O Presidente Jair Bolsonaro fez do Brasil "um pária" sobre as alterações climáticas, segundo Shannon O'Neil, membro sénior para a América Latina no Conselho de Relações Exteriores. Com o regresso de Lula da Silva, a partir de janeiro, é possível "recuperar essa liderança".

"É um momento realmente interessante para o Brasil", disse O'Neil à Bloomberg. "Tem um presidente cessante que foi muito anticlimático, que não assistiu a algumas destas cimeiras e que tinha definitivamente uma política de desflorestação e uma abordagem antiambiental".

O discurso de Lula é o oposto. "Lula terá muitos problemas em casa com que precisa de lidar - o fim da covid-19, uma economia em recuperação...", disse O'Neil, mas "penso que o ambiente é uma questão que lhe é cara e na qual ele se vai concentrar".





Com agências.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.