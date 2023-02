A alteração ao projeto de lei sobre a convivência intercultural assenta em quatro instrumentos, entre os quais dois pactos de convivência intercultural. Saiba o que são e quais os objetivos.

Convivência intercultural no Luxemburgo. Em que consiste o novo plano?

Esta terça-feira a ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, apresentou o projeto de lei sobre a convivência intercultural e que altera as emendas feitas de 8 de março de 2017 à legislação sobre a nacionalidade luxemburguesa.

O texto, explica o ministério em comunicado, visa substituir a atual abordagem de "integração" por uma abordagem mais ampla e aberta à "convivência intercultural", procurando o envolvimento na vida comunitária de todos os residentes, independentemente da sua origem.

"Assim, após uma ampla consulta pública, o presente projeto de lei prevê uma revisão global dos instrumentos da convivência intercultural e revoga a lei alterada de 16 de dezembro de 2008 sobre a integração de estrangeiros no Grão-Ducado do Luxemburgo", refere o comunicado.

O que são os pactos de convivência intercultural?

Em termos concretos, esta revisão à lei visa implementar a convivência intercultural, desde logo através de dois instrumentos que passam por dois pactos: o Pacto dos Cidadãos para a Convivência Intercultural e o Pacto Municipal de Convivência Intercultural (Pakt vum Zesummeliewen).

O Pacto de Cidadãos, explica o comunicado do Ministério da Família e da Integração, consiste num "compromisso moral que as pessoas que vivem ou trabalham no Luxemburgo poderão assinar para subscrever os valores da convivência intercultural".

A assinatura desse pacto irá dar-lhes acesso ao Programa de Convivência Intercultural, que por sua vez substitui o atual Contrato de Acolhimento e Integração e o Percurso de Integração Acompanhado. O programa oferece um vasto catálogo de módulos de aprendizagem e informação sobre o Grão-Ducado e está aberto aos residentes mas também aos trabalhadores transfronteiriços.

Quais os objetivos?

Segundo o ministério, este programa será continuamente adaptado às necessidades das pessoas que vivem no país e pretende oferecer aos participantes uma abordagem imersiva que lhes permita descobrir o funcionamento do país, através do contacto com agentes nacionais e locais. O Programa de Convivência Intercultural visa também promover o diálogo e o intercâmbio com outras pessoas que vivem ou trabalham no Grão-Ducado.



Já o Pacto Municipal de Convivência Intercultural (Pakt vum Zesummeliewen) é um pacto para a vida intercultural em comunidade e destina-se a apoiar os municípios na implementação da sua estratégia intercultural a nível local.

Além da ajuda financeira, que assumirá os custos da coordenação do pacto e subsidiará a implementação de medidas no município, o pacto também oferece apoio aos municípios signatários através da atribuição de conselheiros de convivência intercultural designados entre os funcionários do Estado.

Os pactos e o programa de convivência intercultural são enquadrados pelo Plano de Ação Nacional, que define os eixos estratégicos da convivência intercultural, as orientações e objetivos políticos, assim como as ações e medidas a implementar.

A luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, a nível municipal, é um elemento-chave e transversal às medidas e organismos criados ao abrigo da alteração legal apresentada, sublinha tutela da Família e da Integração.

