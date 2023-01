A Caixa Nacional de Saúde (CNS) recebeu cerca de 639.000 certificados de incapacidade de trabalho no ano passado.

Controlos de baixas médicas declararam 6.000 pessoas aptas para o trabalho

Susy MARTINS

Para evitar abusos nas baixas médicas, as autoridades efetuam controlos médicos, a fim de determinar se a pessoa em questão está apta ou não para trabalhar. São planeados, por semana, entre 1.000 a 1.500 controlos. No ano passado, os médicos da CNS controlaram 41.000 pessoas que apresentaram baixa médica, sendo que 6.000 foram declaradas aptas para o trabalho.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Segurança Social, Claude Haagen, no Parlamento. A pedido do partido déi Lénk, a Câmara dos Deputados debateu o controlo médico.

A deputada Nathalie Oberweis evocou problemas no âmbito do controlo médico, em que doentes com certas patologias foram controladas por um médico que não tinha a especialidade em causa. Uma crítica com a qual o ministro da Segurança Social não concordou, sublinhando que há vários especialistas entre os 30 médicos de controlo e os seis psicoterapeutas.

Claude Haagen acrescentou ainda que 86% das incapacidades de trabalho que são controladas são validadas pelos médicos do controlo médico.

