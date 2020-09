A medida anunciada no programa de Governo para 2018-2023 está já contemplada num acordo entre a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e o Governo, assinado no início deste ano.

Contracetivos deverão passar a ser comparticipados a 100%

Diana ALVES

Pílula, dispositivo intrauterino e até preservativo masculino ou feminino. Mulheres e homens, de todas as idades, deverão passar a ter direito a vários métodos contracetivos comparticipados a 100%, mediante receita médica. A medida inicialmente anunciado pelo programa do atual executivo para 2018-2023, está prevista num acordo entre a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e o Governo, assinado em janeiro deste ano.

Segundo os ministros da Saúde e da Segurança Social, falta agora terminar o processo de nomenclatura dos atos médicos, sendo que a comissão competente pela matéria deverá reunir-se após as férias de verão. Um passo decisivo para que o dossier possa avançar.

A informação foi divulgada pelos ministros da Saúde, Paulette Lenert, e da Segurança Social, Romain Schneider, a pedido do deputado socialista Mars Di Bartolomeo. Os ministros lembram que o que está em causa é uma alteração ao acordo de 2018 – atualmente em vigor –, que prevê uma comparticipação a 80% de alguns métodos contracetivos para mulheres até aos 30 anos de idade.

Segundo os dados do ministros, a lista de métodos que deverão vir a ser comparticipados a 100% e sem limite de idades inclui, entre outros, a pílula (tal como outros medicamentos, independentemente da via de administração), contracetivos de emergência hormonal (como a pílula do dia seguinte), dispositivo intrauterino, diafragma e preservativo feminino e masculino.

Segundo o programa de Governo, a comparticipação pressupõe receita médica, o que deixa antever, por exemplo, que os preservativos comprados em supermercados ou outras superfícies comerciais não serão reembolsados. Questionados por Mars Di Bartomoleo, os ministros dizem que, para já, é impossível avaliar o impacto orçamental da medida. Mas avançam apenas que os custos serão divididos entre a CNS e o Ministério da Saúde. A Rádio Latina questionou o Ministério da Segurança Social sobre a data de entrada em vigor da medida e sobre os detalhes do reembolso mas não obteve resposta em tempo útil.

