O Planeamento Familiar (PF) lamenta que o projeto do Governo de comparticipar a 100% vários métodos contracetivos não inclua o implante hormonal e a esterilização.

Contracetivos comparticipados. PF lamenta que projeto não inclua implante hormonal e esterilização

Diana ALVES O Planeamento Familiar (PF) lamenta que o projeto do Governo de comparticipar a 100% vários métodos contracetivos não inclua o implante hormonal e a esterilização.

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

Entrevistada pela Rádio Latina, a diretora do organismo, Catherine Chéry, mostrou-se surpreendida pela positiva ao saber que a medida – anunciada no programa do Governo – não ficou esquecida. Mesmo assim, aponta algumas falhas. Uma delas prende-se com o implante hormonal, um contracetivo de longa duração muito eficaz na prevenção de uma gravidez não desejada, que não figura da lista de métodos que serão integralmente financiados.

A diretora do PF acrescenta que o implante seria uma "alternativa muito interessante, por exemplo, para jovens que ainda não tiveram filhos e que ainda não querem recorrer ao dispositivo intrauterino". Catherine Chéry diz-se também dececionada com o facto de o acordo entre o Executivo e a Caixa Nacional de Saúde (CNS) não contemplar a esterilização – a laqueação das trompas, para as mulheres, e a vasectomia, para os homens –, considerando que essa escolha deveria ser reconhecida.

Mulheres e homens de todas as idades deverão passar a ter direito a vários métodos contracetivos comparticipados a 100%, mediante receita médica, uma medida que se encontrava no plano do executivo e que irá ser posta em prática brevemente.

Contracetivos deverão passar a ser comparticipados a 100% A medida anunciada no programa de Governo para 2018-2023 está já contemplada num acordo entre a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e o Governo, assinado no início deste ano.

Os ministros da Saúde e da Segurança Social estão a ultimar o processo de nomenclatura dos atos médicos, procedimento técnico que deverá arrancar depois das férias de verão.

O acordo entre a CNS e o Governo foi aprovado em janeiro e visa métodos como a pílula e outros medicamentos, o dispositivo intrauterino, o diafragma e o preservativo feminino e masculino. Como o processo ainda não está concluído, a diretora do Planeamento Familiar espera que os responsáveis possam recuar e acrescentar o implante hormonal e a esterilização à lista.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.