Contern acolhe primeiro autocarro sem condutor no Luxemburgo

Os primeiros testes dos veículos autónomos arrancam na próxima semana, integrados na Semana da Mobilidade Europeia.

Se passar pela cidade de Contern e avistar um autocarro sem motorista não se espante. Os novos autocarros autónomos da Sales-Lentz começam a circular em fase de testes na próxima quarta-feira, 19 de setembro. Dois veículos farão o percurso entre a estação de comboios e a zona industrial da cidade.



Os autocarros estão equipados com um ecrã tátil, um sistema de deteção a 180 e 360 graus, espelhos frontais e retrovisores e um sistema de travagem de emergência. Cada veículo transporta 14 pessoas sentadas e quatro de pé.



Foto: Pierre Matgé

Os autocarros foram construídos pela empresa francesa Navya e custam aproximadamente 270 mil euros. Já estão atualmente em circulação em vários países: França, Suíça, Estados Unidos e Japão.



Os testes destes veículos no Grão-Ducado assinalam a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre entre 16 e 22 de setembro na União Europeia. A iniciativa pretende fomentar a utilização e desenvolvimento de soluções de mobilidade e transporte sustentáveis nas cidades. Segundo o site oficial do evento, estão previstas 27 ações de sensibilização para vários locais no Luxemburgo.



