Contagem decrescente para regresso de Monica Semedo ao PE

A sanção a Monica Semedo, aplicada pelo Parlamento Europeu (PE) por assédio moral contra três dos seus assistentes parlamentares, chega ao fim esta quinta-feira. A partir desse dia poderá voltar a assistir às sessões das comissões do PE.

Susy MARTINS

Atualmente, a deputada está a seguir as sessões de debate online. Uma informação avançada pela RTL, que acrescenta que esta continua a poder votar, uma vez que, apesar da sanção, que a afastou durante 15 dias do parlamento de Estrasburgo, manteve esse direito.

Embora Monica Semedo tenha deixado de ser membro do Partido Democrático (DP), esta vai manter o assento de deputada europeia, mas enquanto independente. Vai fazer parte do grupo parlamentar "Renew Europe", que é, de resto, a mesma fração que representava antes do caso de assédio moral. Este grupo é composto por 96 deputados de 22 países.

O DP pretendia que Semedo abdicasse do seu mandato, para que o assento parlamentar europeu continuasse a pertencer aos liberais luxemburgueses. A presidente do partido Corinne Cahen chegou a afirmar publicamente que Monica Semedo foi eleita para defender os valores do partido liberal, e que ao abandonar o DP perdeu essa legitimidade. A eurodeputada fez orelhas moucas, afirmando nas redes socais que "vai continuar a empenhar-se a 100% em prol da população".

Note-se que o DP não tem meios jurídicos para contestar a decisão de Monica Semedo.

