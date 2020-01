O desafio foi lançado ao departamento gráfico: criar um novo modelo gráfico que ajude o Contacto a ser eleito "o melhor jornal da Europa". Para já conquistou cinco prémios e alcançou um número recorde de leitores no site.

Sociedade 4 min.

Contacto. Um novo grafismo num jornal que faz 50 anos

Madalena QUEIRÓS O desafio foi lançado ao departamento gráfico: criar um novo modelo gráfico que ajude o Contacto a ser eleito "o melhor jornal da Europa". Para já conquistou cinco prémios e alcançou um número recorde de leitores no site.

"Transformar o Contacto no melhor jornal da Europa". Foi esta ambição que o responsável do polo lusófono do grupo Saint – Paul, José Campinho, apresentou ao diretor de arte, Eberhard Wolf. "Porque não?", respondeu o responsável pelo novo modelo gráfico do Contacto. "Vários membros do júri do "European Newspapper Award" já me disseram que é um dos jornais mais interessantes no contexto europeu. Por isso, fizemos agora esta mudança. Para o tornar ainda melhor", acrescenta. "Espero que o jornal português do Luxemburgo se torne no melhor semanário da Europa. Há um desenho novo, há uma equipa criativa, e estou certo de que vamos trazer para este país um novo conceito de jornal moderno, arejado", sublinha Eberhard Wolf .

No arranque do ano, em que celebra os seus 50 anos de existência, o Contacto apresenta-se aos seus leitores com um novo modelo gráfico. Falámos com quem operou esta renovação para que nos explicassem o novo Contacto. "Mais aberto, mais contemporâneo e mais simpático", são as palavras escolhidas pelo diretor gráfico para definir o novo modelo.

Bernard Warken, Frédéric Fis e Alain Piron são a equipa que desenha todas as semanas o jornal Contacto. Foto: Guy Jallay

Um jornal "renovado, mais fresco e mais bonito" é assim que o paginador Frédéric Fis olha para este novo design. Ele é um dos três paginadores que todas as semanas desenham o Contacto. "Um jornal mais moderno, com mais informação, fotos maiores e páginas que respiram mais", acrescenta Ben Warken, enquanto folheia com orgulho o renovado Contacto.

"Inovador, com um novo rosto, arejado e mais diversificado graficamente", são as expressões escolhidas por Alain Piron para definir este novo modelo. "Espero que vá agradar aos leitores", é o desejo deste paginador que trabalha no grupo há 28 anos.

Se uma imagem vale que mil palavras. As palavras podem valer mais que mil imagens. O resultado torna-se surpreendente quando se conseguem juntar de forma equilibrada estes dois elementos. É esse o segredo do sucesso do modelo gráfico de um jornal. Porque o design e o jornalismo "não podem ser separados, senão ninguém lê os conteúdos", sublinha o diretor de arte. Identifica-se com a função de designer-jornalista o que significa que "se tenho uma história, tenho que arranjar a melhor forma visual de a apresentar".

A fórmula mágica de combinar palavras e imagens

Guarda boas memórias de trabalhar com os jornalistas portugueses que considera "muito abertos e descomplicados" e confessa que ficou "muito surpreendido com o resultado final" desta renovação gráfica. Para o Luxemburgo este modelo é "uma grande inovação" e até admite que poderá ser "adaptado" ao Luxemburger Wort, o jornal alemão do grupo Saint-Paul.

Eberhard Wolf, diretor de Arte do grupo Saint-Paul. Foto: Anouk Antony

A grande diferença é que o jornal "está estruturado de uma outra forma", sublinha Frédéric Fis que trabalha no grupo Saint – Paul há 16 anos. "A organização de conteúdos é mais vertical do que é habitual nos jornais do centro da Europa", o que permite "trabalhar com mais espaço e mais histórias", acrescenta Eberhard Wolf.

Um jornal premiado e com cada vez mais leitores

O ano que passou terminou em grande para o jornal Contacto que venceu os prémios da melhor infografia europeia e três melhores primeiras páginas em jornais regionais do continente europeu, assim como o Prémio Imprensa da Amnistia Internacional.

A infografia do designer Carlos Monteiro e do jornalista Ricardo J. Rodrigues retratando a longa marcha de regresso dos lobos ao Luxemburgo foi publicada a 28 de agosto no âmbito de uma reportagem sobre o mesmo tema. Convenceu o júri europeu como a melhor de todo o continente.

Na categoria das melhores capas em jornais regionais europeus o júri distinguiu o trabalho do Contacto com três prémios: um sobre o efeito das alterações climáticas no aumento das temperaturas, outro sobre o regresso dos incêndios a Portugal e um sobre o funeral do Grão-Duque Jean.

Semanas antes, Sibila Lind e Paula Telo Alves venceram o prémio imprensa da Amnistia Internacional com a reportagem sobre um sem- abrigo no Luxemburgo.



Um ano de vitórias, também no ciberespaço. Pela primeira vez, o site do Contacto chegou a um número de cerca de 45 mil utilizadores únicos durante vários dias. Um ano em que o jornal vai assinalar os seus 50 anos com várias iniciativas.