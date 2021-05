A pandemia fez aumentar o consumo de informação no Luxemburgo nas mais diferentes plataformas e o Contacto continua a ser o jornal semanal mais lido entre a comunidade portuguesa.

Contacto e Rádio Latina consolidam liderança entre a comunidade portuguesa

A pandemia de covid-19 que tomou conta de 2020 fez aumentar a procura de informação, nas várias plataformas e formatos de media, incluindo televisão, rádio, internet e jornais. Esta é a conclusão de um estudo do TNS-Plurimedia, que contou com a participação de quatro mil pessoas.

A sondagem foi encomendada pelos três maiores grupos de media do país, Editpress SA ; IP Luxembourg/CLT-UFA et Saint-Paul Luxembourg SA. Com 46.200 leitores diários, o Contacto ocupa o terceiro lugar no pódio dos semanários, apenas ultrapassado pela revista Télécran, com 65.400, e o Revue, com 46.900.

A nível nacional, o Luxemburger Wort continua a ser o jornal diário mais lido, com uma média de 149.200 leitores todos os dias (em todos os formatos), o que corresponde a uma fatia de 28,4% do mercado de media.

Contacto conquista prémio de melhor jornal local europeu O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido, esta quinta-feira, com o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", atribuído pelo European Newspaper Award que o considerou: um jornal muito moderno no coração da Europa.

O setor audiovisual foi o segmento com maior crescimento durante o último ano. Na rádio, a Latina conseguiu expandir a audiência, alcançando 21.700 ouvintes diários e ocupa o quinto lugar das frequências mais ouvidas no Grão-Ducado. A líder continua a ser a RTL Lëtzebuerg, com 150.700 ouvintes diários, cerca de 28,7% do share total.

A liderança da RTL estende-se ainda à televisão, com uma média de 119.100 espectadores por dia. A pesquisa na Internet domina todas as plataformas, com cerca de 422.100 pessoas a aceder todos os dias, um equivalente a 80,2% da população. A rtl.lu domina o segmento dos media online, com 41,4% (217.400 utilizadores) de audiência, seguido pelo lessentiel.lu, com 157.000 leitores diários (29,9%).

