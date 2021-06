A série de reportagens públicada no Contacto, em Setembro do ano passado, insere-se no projeto “Tejo: como matar um rio” recebeu uma menção honrosa neste prémio espanhol.

Sociedade 2 min.

Contacto distinguido com prémio de jornalismo espanhol Aqualia

Redação A série de reportagens públicada no Contacto, em Setembro do ano passado, insere-se no projeto “Tejo: como matar um rio” recebeu uma menção honrosa neste prémio espanhol.

A reportagem “Um enorme desvio de água” de autoria de Ricardo J. Rodrigues,. grande-repórter do Contacto, Juan Calleja, jornalista espanhol e do fotógrafo Rui Oliveira foi distinguida com uma menções honrosa do Prémio de Jornalismo Aqualia, de Espanha, foi hoje anunciado.

Tejo: como matar um rio Uma viagem entre Portugal e Espanha para contar como as alterações climáticas e a gestão da água ameaçam a sobrevivência do maior rio da Península Ibérica.

A série de reportagens públicada que foi publicada simultaneamente no jornal luxemburguês Contacto, no jornal espanhol El País e no jornal português, DN ,em Setembro do ano passado, insere-se no projeto “Tejo: como matar um rio” que já tinha ganho a bolsa de investigação jornalística Reporters in The Field, patrocinada pela associação n-ost e pela fundação alemã Robert Bosch. Calleja é um jornalista espanhol, colaborador do El País e fundador da revista Babylon, revista de cultura bilingue em espanhol e inglês. Ricardo J. Rodrigues foi grande repórter do DN e ocupa hoje o mesmo cargo no Contacto. Os seus trabalhos foram distinguidos com o Prémio Gazeta, o Prémio de Direitos Humanos da UNESCO ou o Prémio Europeu de Jornalismo pela Diversidade, entre outros.



A série de reportgens distinguida conta ainda com fotos e vídeos do fotógrafo português Rui Oliveira, galardoado várias vezes nos prémios de fotojornalismo Estação de Imagem.



Um enorme desvio de água Nos últimos 40 anos, a água que enche as barragens junto à nascente do Tejo ficou reduzida a metade. Um transvase continua a desviar água do rio mais longo da Península Ibérica para irrigar o sudeste de Espanha - e o que sobra no caudal já não chega para as necessidades. As alterações climáticas agravam ainda mais a crise de escassez de água.

A última reportagem, “Um enorme desvio de água”, fala sobre o facto de, em 40 anos, o Tejo ter perdido metade da sua água na nascente e haver um transvase que desvia quase todo o rio para irrigar o Levante espanhol. Essa região, conhecida pela horta da Europa, vê-se agora sem água suficiente para irrigar os maiores campos de frutas e vegetais do continente.

O júri do prémio espanhol destacou o trabalho dos autores que "constroem uma história dividida em três artigos bem documentados, e divulgam num media nacional um grave problema que afecta o maior rio da Península Ibérica.

O objectivo deste prémio é realçar a importância da gestão do ciclo integral da água na vida diária, bem como reconhecer o trabalho informativo dos jornalistas que contribuem com o seu trabalho para aumentar a cultura da água como um recurso escasso e precioso.

Um total de 65 trabalhos jornalísticos de meios audiovisuais, impressos e digitais foram submetidos à edição deste ano do concurso, um número recorde desde o lançamento do concurso em 2016.



Contacto conquista prémio de melhor jornal local europeu O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido, esta quinta-feira, com o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", atribuído pelo European Newspaper Award que o considerou: um jornal muito moderno no coração da Europa.

O jornal de língua portuguesa Contacto do grupo Saint-Paul Luxembourg já tinha sido distinguido, com o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", atribuído pelo European Newspaper Award que o considerou: um jornal muito moderno no coração da Europa.





