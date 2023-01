O grupo que mais consome a água da rede pública luxemburguesa é o das famílias (60%), que dedicam 3% do seu orçamento a este recurso.

Consumo de água potável da rede pública duplicou nos últimos 15 anos

O consumo regular de água potável da rede pública, no Luxemburgo, duplicou nos últimos 15 anos.

Atualmente, refere o Virgule, o Grão-Ducado tem um consumo diário de água potável de 120.000 metros cúbicos, o que representa 120 milhões de litros de água por dia e corresponde a 190 litros por pessoa por dia.

O grupo que mais consome a água da rede pública (a água da torneira) é o das famílias (60%), que dedicam 3% do seu orçamento a este recurso. A indústria e o setor de serviços representam 23% do consumo e a agricultura 9%.

Luxemburgo quer incitar cidadãos a beber água da torneira Para tornar o consumo mais seguro e garantir uma melhor qualidade, os deputados adotaram um projeto de lei que estipula que os padrões de segurança têm de ser atualizados.

Metade da água potável do país vem de águas subterrâneas e a outra metade de rios, lagos e barragens, explicou esta quinta-feira a ministra do Meio Ambiente, Joëlle Welfring, na apresentação da lei de 23 de dezembro de 2022, sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano, que introduz alterações à lei de 19 de dezembro de 2008 e que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro.

A privatização da água potável é proibida pela lei luxemburguesa e a Lei da Água de 2008 estipula que são os municípios os responsáveis pela distribuição de água potável.



A nova lei substitui o Regulamento Grão-Ducal de 7 de outubro de 2002, que até agora regulava a qualidade da água potável. Muitos dos pontos deste regulamento, como os parâmetros que definem a sua qualidade, serão mantidos, traduzindo-se as principais alterações na atualização das normas de qualidade, na adoção de uma abordagem baseada no risco, na regulação dos materiais em contacto com a água, em melhorias ao seu acesso e na prestação de melhor informação ao público.

Está também revisto "um regime de sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas", refere o ministério.

Mais de 99% das análises à água da rede atestam a sua qualidade, mas para garantir a segurança do abastecimento de água potável o governo definiu uma estratégia que pretende assegurar o seu abastecimento a longo prazo, e que antecipa a diretiva europeia de preservação deste recurso para consumo humano.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente explica que a sua estratégia se baseia em três pilares interligados: a proteção dos recursos existentes, a poupança de água e o desenvolvimento de novos recursos.

Antecipar e ir mais longe que as regras europeias

"É com muito orgulho que posso dizer que estamos a assumir um papel pioneiro no Luxemburgo, porque já implementámos muitas medidas que a diretiva europeia só previa nos próximos anos", afirmou Joëlle Welfring, na conferência de imprensa.

A ministra deu como exemplo a gestão de risco em áreas de água potável e de abastecimento, através do Plano de Segurança da Água, que já foi implementada. e o certificado de excelência Drëpsi, que será aplicado a partir deste ano e que será atribuído aos distribuidores que tenham tido um desempenho particular.

Luxemburgo. Preços da água vão subir em todo o país No norte do país, por exemplo, o DEA vai aumentar o preço de 2,80 para 3,30 euros o metro cúbico, ou seja, um aumento de 50 cêntimos.

O Ministério do Ambiente também já calendarizou outras medidas. Para 2024 está prevista a primeira avaliação de fugas nas redes de água potável, assim como a publicação da primeira lista dos materiais que podem ser utilizados em contacto com água potável.

Janeiro de 2026 é o prazo para serem atualizados os padrões de qualidade em julho de 2027 está previsto serem realizadas as análises de risco em zonas de proteção de água potável.

No início de 2019 serão instalados distribuidores de água potável em locais públicos e em edifícios e administrações públicas. No mesmo, serão realizadas análises de risco nas redes públicas e nas redes domésticas.

