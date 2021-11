No Luxemburgo e em Portugal, o consumo deste tipo de medicamentos também desceu mais do que nos anos anteriores. A pandemia de covid-19 e as respetivas medidas sanitárias explicam a descida.

Saúde

Consumo de antibióticos na Europa cai 15% durante a pandemia

Ana TOMÁS No Luxemburgo e em Portugal, o consumo deste tipo de medicamentos também desceu mais do que nos anos anteriores. A pandemia de covid-19 e as respetivas medidas sanitárias explicam a descida.

O consumo de antibióticos na Europa caiu 15% entre 2019 e 2020 nos cuidados primários devido à pandemia de covid-19, revela o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, esta quinta-feira, Dia Europeu de Sensibilização para o Uso Racional de Antibióticos.

Segundo os dados do ECDC, a média europeia do consumo total de antibióticos (na comunidade e no setor hospitalar) passou de 19,9 doses diárias definidas (DDD) por 1000 habitantes por dia, em 2019, para 16,4 em 2020.

No Luxemburgo, a descida foi de 21,1 para 16,1. Valores que colocam o Grão-Ducado ligeiramente abaixo da média europeia, no ano passado, quando há dois anos se encontrava acima. Já Portugal passou de 19,3 DDD por 1000 habitantes em 2019, para 15,2 em 2020.

Pandemia contribuiu para a queda de consumo destes medicamentos

Fazendo uma análise da última década, entre 2011 e 2020, os dados do ECDC mostram uma descida gradual e contínua no consumo de antibióticos, na grande maioria dos países europeus, mas mais pronunciada nos último dois anos, que coincidem com o aparecimento da covid-19.



Covid-19. Higienização das mãos contribuiu para reduzir uso de antibióticos Outras medidas de combate à pandemia, como a etiqueta respiratória ou a limpeza das superfícies também ajudaram a diminuir o consumo desses medicamentos, segundo o estudo recente da Direção-Geral da Saúde de Portugal.

A pandemia de covid-19 e as respetivas medidas restritivas e de proteção sanitária terão contribuído para estes resultados, já que, segundo o ECDC, a redução do consumo de antibióticos, no período em análise, “ocorreu sobretudo no setor dos cuidados primários e pode ser resultado de uma diminuição do número de consultas dos cuidados primários, quer por hesitação em procurar cuidados de saúde para infeções ligeiras autolimitadas, quer por dificuldades em obter uma consulta”.

Assim, explica o organismo, houve “menos prescrições de antibióticos para infeções leves e autolimitadas", o que teve um efeito mais notório em países onde o uso excessivo e inadequado era comum antes da pandemia”, acrescenta o centro europeu.

No conjunto da UE/EEE, o ECDC adianta no relatório que “a maioria dos países relatou uma diminuição substancial entre 2019 e 2020”, no consumo de antibióticos tanto na comunidade como no setor hospitalar, “embora as diminuições fossem geralmente maiores na comunidade do que no setor hospitalar”.

Portugal e mais seis outros países, como a Estónia, Grécia, Hungria, Itália, Letónia e Malta, reportaram, desde logo, “uma diminuição na comunidade, mas um aumento no setor hospitalar”, refere a agência europeia, citada pela Lusa.

Já as autoridades de saúde do Luxemburgo estimam que, em 2020, o consumo de antibióticos para uso sistémico se tenha situado nas 14,8 DDD por 1000 pessoas por dia, um pouco abaixo da Rede Europeia de Monitorização do Consumo Antimicrobiano, correspondente a 15 DDD por 1000 habitantes por dia, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Governo luxemburguês em comunicado.

Infeções continuam resistentes

Segundo dados do ECDC, todos os anos ocorrem, no conjunto de países da União Europeia e do Espaço Schengen, mais de 670 mil infeções devido à resistência bacteriana aos antibióticos e aproximadamente 33 mil pessoas morrem como consequência direta destas infeções.

Resistência aos antibióticos na origem de 19 mortes por ano no Luxemburgo A resistência aos antibióticos está na origem de 19 mortes por ano no Luxemburgo, segundo dados publicados pela OCDE em 2018 e que voltam agora a ser divulgados pelo Ministério da Saúde.

Dados da OCDE publicados em 2018, apontavam para 19 mortes por ano no Luxemburgo devido à resistência aos antibióticos.



Apesar da redução acentuada no consumo de antibióticos de 2019 para 2020, os níveis de resistência antimicrobiana (RAM) “permanecem elevados para várias combinações importantes de espécies bacterianas e grupos antimicrobianos, com as percentagens mais elevadas geralmente comunicadas pelos países do sul e leste da Europa”, alerta o ECDC.

A RAM põe em risco a eficácia da prevenção e do tratamento de um número cada vez maior de infeções por vírus, bactérias, fungos e parasitas, sendo o seu peso na saúde humana comparável ao da gripe, tuberculose e VIH/SIDA combinados.

A diretora do ECDC, Andrea Ammon, assinala que “a covid-19 tem sido o foco de todos desde o início de 2020 e com razão”, mas avisa que "não nos podemos dar ao luxo de negligenciar outras grandes questões globais de saúde pública, como a RAM”.

A responsável exorta, assim, a que as autoridades sanitárias europeias recorram “com prudência” aos antibióticos e apostem em “boas práticas de prevenção e controlo de infeções”, dado o “sério desafio” da resistência antimicrobiana.

No comunicado do Governo luxemburguês, Paulette Lenert também deixa o alerta. "Embora o consumo na medicina humana tenha diminuído em comparação com 2019, na sequência das várias medidas tomadas para lidar com a pandemia covid-19 (distanciamento, uso de máscaras, lavagem frequente das mãos/utilização de gel hidroalcoólico, etc.), a redução do uso inadequado de antibióticos continua a ser uma grande questão de saúde pública para a qual gostaríamos de sensibilizar novamente este ano", afirma a ministra da Saúde.



Os Ministérios da Saúde e da Agricultura - este último trabalha a prevenção do uso dos antibióticos na saúde animal - renovam assim a campanha de sensibilização contra o uso excessivo deste tipo de medicamentos, dando continuidade ao Plano Nacional de Antibióticos (2018-2022). Esta campanha inclui todos os sectores e atores relevantes, desde médicos a farmacêuticos e veterinários, passando pelos agricultores e o público em geral. A informação pode ser seguida através deste site.

