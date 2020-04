As compras online continuam a aumentar na União Europeia, juntamente com o aumento do uso da Internet e a melhoria dos padrões de segurança.

Consumo. 72% da população luxemburguesa faz compras online

As compras online continuam a aumentar na União Europeia, juntamente com o aumento do uso da Internet e a melhoria dos padrões de segurança.

A população luxemburguesa é das que mais efetua compras através de internet.

Com 72%, o Luxemburgo é o sexto país da União Europeia (UE) com a maior taxa de compras online, refere um estudo do gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), com dados dos últimos 12 meses.

Durante a atual pandemia de coronavírus, com as ruas fechadas e os consumidores sujeitos a restrições sociais, o comércio eletrónico pode crescer ainda mais, acrescenta o gabinete europeu de estatísticas.

O Luxemburgo tem uma das mais altas taxas de compras online entre os consumidores dos 16 aos 74 anos, 12 pontos percentuais acima da média europeia, que é de 60%.

A Dinamarca, com 84%, é o país com a mais alta taxa, seguida pela Suécia (82%) e Países Baixos (81%). Ainda à frente do Luxemburgo estão a Alemanha (79%) e Finlândia (73%).

Já Portugal tem uma das piores médias, com 39% das pessoas a fazer compras através da internet.

Os dados do Eurostat referem ainda que no conjunto da UE, 61% dos homens fazem compras online, ligeiramente superior aos 59% entre as mulheres.

Quanto às faixas etárias, os maiores compradores são os internautas com idades entre os 25 e os 34 anos.



