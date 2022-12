Este valor corresponde a uma consulta de psicoterapia de 50 a 60 minutos.

Saúde mental

Consultas de psicoterapia vão custar 144 euros no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Este valor corresponde a uma consulta de psicoterapia de 50 a 60 minutos.

Depois da promessa de quarta-feira, o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, cumpriu o que disse e revelou esta tarde que cerca de uma hora de consulta de psicoterapia vai custar 144 euros.

A decisão do Governo foi tomada depois de mais um falhanço nas negociações entre a Caixa Nacional de Saúde (CNS) e a federação dos psicoterapeutas (Fapsylux), sobre a comparticipação da CNS nas consultas desta especialidade.

“Nem todos nós precisamos de medicamentos. Precisamos de alguém que nos ouça” A Rádio Latina ouviu Paula Antunes, a portuguesa que irá ao Parlamento defender o acesso de todos à psicoterapia. No Luxemburgo, as consultas ainda não são comparticipadas e o preço pode chegar aos 140 euros por sessão.

O valor de referência está determinado no anteprojeto de regulamento grão-ducal que foi aprovado esta sexta-feira. Segundo explicações do Ministério da Segurança Social, em comunicado, os 144 euros correspondem a uma consulta de psicoterapia de 50 a 60 minutos.

Claude Haagen solicitou à CNS para para efetuar as alterações estatutárias necessárias, para que os serviços de psicoterapia possam ser comparticipados pelo seguro de saúde, logo que o regulamento entrar em vigor.

Apesar de a profissão de psicoterapeuta ser reconhecida, as consultas não eram até agora comparticipadas. As duas partes estão há alguns anos a tentar chegar a um entendimento, mas depois da mediação do Governo, o problema deverá ser resolvido.



