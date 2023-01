A partir de 1 de fevereiro, qualquer pessoa assegurada pela CNS pode obter o reembolso das consultas de psicoterapia.

Saúde mental

Consultas de psicoterapia reembolsadas a partir de fevereiro

Redação A partir de 1 de fevereiro, qualquer pessoa assegurada pela CNS pode obter o reembolso das consultas de psicoterapia.

A Caixa Nacional de Saúde (CNS) vai reembolsar o custo das sessões de psicoterapia a partir do dia 1 de fevereiro, anunciou o Ministério da Segurança Social esta terça-feira.

Consultas de psicoterapia vão custar 144 euros no Luxemburgo Este valor corresponde a uma consulta de psicoterapia de 50 a 60 minutos.

Este regulamento é precedido de anos de negociações falhadas entre a Federação dos Psicoterapeutas (Fapsylux) e a CNS.

No entanto, o passo final foi dado pelo próprio ministro da Segurança Social, Claude Haagen. O governante quis acabar com o impasse e, em dezembro passado, decidiu fixar em 144 euros por 50 a 60 minutos de sessão. O regulamento foi revisto pelo Conselho de Estado e pode entrar agora em vigor.

Cada psicoterapeuta é, assim, instado a solicitar à CNS um código de prestador de serviços. Atualmente, o reembolso dos serviços psicoterapêuticos era feito mediante apresentação das faturas pagas.

A fim de facilitar um reembolso rápido dos serviços de psicoterapia, a CNS disponibilizou um formulário padrão online que contém já toda a informação necessária para estes profissionais.

A Caixa Nacional de Saúde reembolsa o tratamento a qualquer pessoa com seguro no Luxemburgo, incluindo os trabalhadores transfronteiriços do país.

Consultas de psicoterapia têm reembolso, mas federação critica processo Segundo a Fapsylux, o código da Segurança Social não foi forma respeitado uma vez que o tarifário é imposto aos psicoterapeutas.

A Fapsylux já se tinha declarado satisfeita com a chegada do reembolso, mas lamentou a forma como se chegou a essa decisão.

Para a federação, o código da Segurança Social não foi respeitado uma vez que o tarifário é imposto aos psicoterapeutas, embora considere o resultado "aceitável".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.