Psicoterapia. Poderão ser reembolsadas até 147 sessões

É já a partir do próximo dia 1 de fevereiro que as consultas de psicoterapia começam a ser reembolsadas no Luxemburgo.

A partir de 1 de fevereiro, qualquer pessoa assegurada pela CNS pode obter o reembolso das consultas de psicoterapia.

O Fundo Nacional de Saúde esclareceu à RTL que o paciente poderá ir uma a três vezes ao psicoterapeuta e só depois terá de consultar o seu médico. Se não existir nenhuma doença que tenha de ser tratada primeiro, o clínico irá então prescrever um ou dois pacotes de 12 consultas, sempre seguindo a indicação do psicoterapeuta.

A terapia poderá ser prolongada até cinco vezes, ou seja, um paciente pode ser reembolsado até 147 sessões ao longo de 10 anos.

