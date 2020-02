“Consulado no Luxemburgo corre o risco de colapsar” - conselheiros

Se não houver reforços de efetivos, o Consulado-geral de Portugal no Luxemburgo corre o risco de colapsar. Quem o diz são os conselheiros da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo.

Manuela PEREIRA Se não houver reforços de efetivos, o Consulado-geral de Portugal no Luxemburgo corre o risco de colapsar. Quem o diz são os conselheiros da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo.

João Verdades e Rogério de Oliveira lembram que os utentes esperam meses entre a marcação e o atendimento naquele posto consular. “É inaceitável esperar até junho para renovar um cartão do cidadão, passaporte ou outro ato previsto na lei”, consideram os representantes eleitos pelo Luxemburgo no Conselho das Comunidades Portuguesas.

O alerta é lançado, em comunicado, à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, que hoje termina uma visita de dois ao Luxemburgo.

Com 13 funcionários – dois em licença de paternidade e um de baixa médica prolongada – para responder a mais de 140 mil utentes, o consulado tem atualmente cerca de quatro meses de espera entre a marcação e o atendimento.



Apesar de o cônsul Manuel Gomes Samuel ter pedido reforços a Lisboa, isso não faz parte dos planos do governo português “no imediato”. Foi o que disse Berta Nunes à Rádio Latina, na última visita de trabalho, ocorrida em dezembro último.

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, disse na altura que elaborou “um plano de intervenção” para o consulado no Luxemburgo, que já teve o aval do Ministério dos Negócios Estrangeiros e até do cônsul e dos seus funcionários.

Na prática, o referido “plano de intervenção” visa passar o “call center” para as mãos do Estado, por uma modernização do equipamento informático e por um alargamento do horário de atendimento.

Berta Nunes considera que os atrasos no atendimento consular se devem, em parte, a problemas de organização.

