Começa no dia 24 de dezembro e termina a 11 de janeiro de 2023.

Grão-Ducado

Construção. Férias coletivas começam este sábado

Diana ALVES Começa no dia 24 de dezembro e termina a 11 de janeiro de 2023.

Os trabalhadores do setor da construção entram de férias este sábado. Trata-se do segundo período anual de férias coletivas do ramo. Começa no dia 24 de dezembro e termina a 11 de janeiro de 2023.

Recorde-se que todas as empresas deste setor de atividade que trabalham no Luxemburgo e estão abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.

Esta obrigação visa não só as empresas com sede no Grão-Ducado, como também os prestadores de serviços externos, quer operem enquanto empresa principal ou enquanto subempreiteira.

O setor tem dois períodos anuais de férias fixas: 15 dias úteis no verão e dez no inverno.

À semelhança do que acontece no verão, as empresas que quiserem continuar a trabalhar durante estes períodos têm de fazer um pedido à Comissão Especial da Construção da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.