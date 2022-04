Os animais alcançaram o que nenhum ambientalista conseguiu: travar a demolição do edifício com 160 anos. Agora têm nova casa, mas há quem duvide que a sua deslocação resulte.

Andorinhas que moram na Gare de Ettelbruck têm nova casa

Jean-Philippe SCHMIT A demolição do histórico edifício foi travada no fim de março para proteger as aves em época de reprodução. Agora, foi construída uma torre para onde as andorinhas se podem deslocar para nidificar, permitindo que as obras sejam retomadas.

Por esta altura uma colónia de andorinhas-dos-beirais migra para a sua habitual 'casa' em Ettelbruck. "Deve ser uma questão de dias até chegarem", estima Hubert Hollerich, da Luxembourg Under Destruction, associação dedicada à preservação de edifícios com valor histórico.

O que as andorinhas não sabem é que a Gare de Ettelbruck, o edifício onde constroem os ninhos há várias gerações, vai ser demolida. Por isso, os animais vão ter de se mudar. Pelo menos é o que esperam as autoridades. Nesse sentido foi construída uma estrutura de madeira a umas centenas de metros do local para compensar a eliminação dos ninhos deste animais, devido às obras de demolição e construção de uma nova estação. É preciso garantir que o novo hotel das andorinhas tem espaço suficiente para acomodar todas as aves, adverte Kelly Kieffer da natur&ëmwelt, associação ambiental luxemburguesa. Os animais deverão, assim, dirigir-se para a nova estrutura à chegada.

2 O som de canto dos pássaros deverá guiar as andorinhas ao novo local de nidificação. Foto: Jean-Philippe Schmit

Resta aguardar para perceber se as andorinhas irão, de facto, fazê-lo. "Enquanto os ninhos originais estiverem lá, as aves vão preferi-los", reconhece Kelly Kieffer. No passado já houve intervenções deste género que resultaram, mas "é preciso cumprir todas as condições". Só quando todas as andorinhas se tiverem mudado para o novo hotel é que os ninhos antigos poderão ser removidos.

Deslocação pode não resultar

"Ficaria surpreendido se elas aceitassem a torre como local de nidificação", admite Hubert Hollerich, acrescentando que está convencido que, para a medida ser eficaz, a estrutura teria de ser construída nas imediações da estação de comboios. Mas não é o caso, diz. "Está a centenas de metros dali." Além disso, está no limite da floresta, habitat que estas tendem a evitar.



As andorinhas habitam a Gare de Ettelbruck há décadas. Foto: Gerry Huberty

"Não há outras andorinhas na vizinhança", afirma. Estas aves seguem um líder e preferem viver junto aos humanos. Por isso, Hollerich duvida que a medida resulte. E enquanto isto, os trabalhos de demolição da estação não podem continuar até que todas as residentes se tenham mudado para a torre.

Época de reprodução aproxima-se

Os animais alcançaram o que nenhum ambientalista conseguiu: travar a demolição do edifício com 160 anos. O plano para deitar abaixo a estação de Ettelbruck já tinha exaltado os ânimos da população por outras razões. Houve várias manifestações para defender a preservação das paredes centenárias. Prevê-se que histórico edifício dê lugar a um moderno terminal de transportes. E no final de março, pouco depois de as escavadoras chegarem ao local, a obra foi suspensa devido à colónia de andorinhas.

Na altura, o Ministério do Ambiente revelou que não tinha dado permissão para o início dos trabalhos. O gabinete de planeamento da comuna de Ettelbruck não tinha, à data, feito o pedido de autorização à administração central. Contudo, o tempo está-se a esgotar. A época de reprodução das andorinhas começa no início de maio e a legislação europeia prevê a proteção dos seus locais de nidificação. O que quer dizer que, durante este período, nenhum ninho pode ser removido.

Demolição pode ser retomada em breve

Uma parte do telhado da estação já foi, entretanto, retirada. Ao olhar de perto o estaleiro de construção, Hubert Hollerich identifica locais onde se vêm vestígios de ninhos que podem ter sido retirados ou que caíram sozinhos. "Não consigo dizer", refere Hollerich. "Estas aves vivem aqui há muitos ano", uma informação que o próprio diz ter-lhe sido confirmada pelo antigo chefe da estação.

Os trabalhos de demolição foram travados no final de março Foto: Gerry Huberty

"O problema já é conhecido há muito tempo", afirma o responsável pela agência dedicada à preservação de edifícios históricos. Também a natur&ëmwelt atesta este facto. Antes da demolição, a associação foi consultada para dar conselhos sobre a melhor forma de proceder. "Tudo isto aconteceu de forma estranha", comenta Hollerich. "É como se uma mão não soubesse o que a outra está a fazer".

Uma vez acionada a medida de compensação, só falta a licença para remover os ninhos, em concertação com o Artigo 21 do Ato de Conservação da Natureza. Por isso, a empreitada de demolição pode ser retomada em breve.

Resta esperar para ver se o processo decorrerá sem percalços. "De acordo com a informação que tenho, a estação não é apenas o habitat de andorinhas, mas também de morcegos, que se instalaram debaixo do telhado", denota, no entanto, Hollerich.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

