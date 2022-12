Se vai passar as festividades a Portugal saiba como manter a sua casa segura, no Luxemburgo.

Segurança

Conselhos da polícia para proteger a sua casa nas férias de Natal

Se vai passar as festividades a Portugal saiba como manter a sua casa segura, no Luxemburgo.

Nos últimos tempos têm sido muitas as casas assaltadas no Luxemburgo, como comprovam os relatórios policiais. Nesta época de festas, em que muitos portugueses passam o Natal e Ano Novo em Portugal, aumenta o perigo de invasão e roubos nas habitações vazias por estes dias.

No ano passado foram reportados cerca de 1.150 assaltos a residências particulares, invasões que ocorreram também no outono inverno, indica o alerta da polícia do Luxemburgo.

Se vai passar a quadra a Portugal, siga estes conselhos da polícia para manter a sua casa segura:

Janelas e portas fechadas: Feche bem todas as janelas e portas. Se as suas janelas ou portas de correr estiverem equipadas com fechadura, não deixe a chave na fechadura. Feche também as portas da sua garagem e cave.

Feche bem todas as janelas e portas. Se as suas janelas ou portas de correr estiverem equipadas com fechadura, não deixe a chave na fechadura. Feche também as portas da sua garagem e cave. Alarme: Ative o sistema de alarme antes de sair, mesmo que seja por um período curto de ausência.

Ative o sistema de alarme antes de sair, mesmo que seja por um período curto de ausência. Avise os vizinhos: Informe os vizinhos de que vai partir de férias e que a casa irá estar sem gente. Se houver algum sinal suspeito eles estarão alerta.

Informe os vizinhos de que vai partir de férias e que a casa irá estar sem gente. Se houver algum sinal suspeito eles estarão alerta. Deixe a chave com alguém de confiança: Em caso de ausência prolongada de férias deixe a chave de casa e o código de alarme, a uma pessoa de confiança.

Em caso de ausência prolongada de férias deixe a chave de casa e o código de alarme, a uma pessoa de confiança. Não deixe valores em casa: Não deixe dinheiro nem objetos de valore em casa quando se ausentar.

Serviço gratuito da polícia: A polícia dispõe de um serviço gratuito de prevenção "Partida de férias". Só tem de preencher um formulário no site da polícia.

Deste modo, a sua casa ficará incluída nas eventuais patrulhas de prevenção de vigilância geral do território, de dia e de noite.

Para mais informações sobre segurança da residência na sua ausência podem ser consultados no site da polícia.

