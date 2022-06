Medida constava do programa da coligação governamental, mas sofreu alterações face à proposta inicial.

Drogas leves

Conselho de Ministros aprova projeto de lei sobre consumo recreativo de canábis

O Conselho de Ministros deu finalmente luz verde ao projeto de lei que permite o consumo recreativo de canábis no Luxemburgo. A intenção de despenalizar o consumo, cultivo e venda da planta constava do programa da coligação governamental. E após anos de adiamentos, o Executivo deu 'luz verde' ao projeto de lei que já tinha sido apresentado em outubro de 2021.

A ideia inicial era a de legalizar a produção, a venda e o consumo de canábis, mas o texto limita o cultivo a quatro plantas por agregado familiar. Assim, é permitido apenas uma pequena plantação para consumo caseiro, e o consumo de canábis no espaço público continua a estar proibido segundo o diploma.

Ao todo, o Executivo propõe 27 medidas num projeto de lei que abrange mais drogas leves para além da canábis, com medidas preventivas e repressivas de combate à criminalidade ligada aos estupefacientes.



Segundo o projeto de lei final, a criminalização da venda da planta continua a estar prevista, mas as sanções vão ser aligeiradas.

A posse de três gramas de canábis, no máximo, poderá ser sancionada com uma multa de 145 euros, sem que haja repercussões judiciais (sem processos judiciais e sem que o delito conste no registo criminal).

O documento terá de ir agora a votos no Parlamento para que possa entrar em vigor. No entanto, ainda não foi avançada a data para o voto.

