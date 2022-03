O objetivo é que esta medida entre em vigor já a partir do mês de setembro. As cantinas escolares também passam a ser gratuitas na mesma altura para os alunos do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios.

Conselho de Ministros aprova gratuitidade das “maison relais”

Susy MARTINS O objetivo é que esta medida entre em vigor já a partir do mês de setembro. As cantinas escolares também passam a ser gratuitas na mesma altura para os alunos do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a gratuitidade das chamadas “maisons relais”. Uma medida que já tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e cujo projeto de lei só agora foi aprovado pelo Executivo. Cabe agora ao Parlamento analisar o projeto de lei para que este possa ser aprovado em sessão parlamentar.

O objetivo é que esta medida entre em vigor já a partir do mês de setembro, no arranque do novo ano letivo.As “maisons relais” passarão a ser gratuitas durante as semanas letivas, das 7h às 19h.

Cantinas escolares também passam a ser gratuitas

A gratuitidade destes estabelecimentos de acolhimento de crianças vai custar 20 milhões de euros aos cofres do Estado. Para além desta medida, as cantinas escolares também passam a ser gratuitas a partir do próximo mês de setembro para os alunos do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios.

Na prática, serão considerados todos aqueles que não ultrapassam quatro vezes o salário mínimo, ou seja, 8.800 euros mensais.

Segundo as contas do ministro da Educação, Claude Meisch, a gratuitidade das refeições nas cantinas para as famílias com rendimentos mais baixos permite economizar cerca de 800 euros por ano e por criança.



