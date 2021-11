Órgão consultivo considera que o projeto do Governo tem várias incoerências, nomeadamente no que diz respeito ao patamar máximo de rendimentos para poder usufruir desta ajuda financeira.

Conselho de Estado diz que projeto sobre cantinas gratuitas é inconstitucional

O Conselho de Estado não vê com bons olhos a gratuitidade das cantinas nas estruturas de acolhimento extracurricular, as chamadas 'maisons relais'. Num parecer, o órgão consultivo considera mesmo que o projeto de lei é inconstitucional.

A gratuitidade das cantinas tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, em outubro durante o discurso do Estado da Nação. No parecer, o Conselho de Estado considera que o projeto de lei tem várias incoerências, nomeadamente no que diz respeito ao patamar máximo de rendimentos para poder usufruir desta ajuda financeira.

O documento prevê que todos os agregados familiares com rendimentos inferiores a quatro vezes o salário mínimo, ou seja abaixo dos dos 8.800 euros, possam beneficiar das cantinas gratuitas. Mas, segundo o Conselho de Estado este montante não é um indicador fiável para uma situação de "precariedade e de exclusão social".

Outra crítica prende-se com o facto de o texto não respeitar a "igualdade de todos perante a lei", o que segundo o Conselho de Estado é inconstitucional. O organismo avança que nem todas as crianças têm acesso às 'maisons relais' devido à falta de vagas, e que os pais tiveram de recorrer a outras formas para garantir um almoço após a escola. Estas famílias seriam agora penalizadas, uma vez que o Governo não pretende avançar com uma ajuda financeira para as crianças que, por exemplo, vão comer a casa ou a casa de amigos ou familiares.

Embora o Conselho de Estado não tenha emitido uma oposição formal ao diploma, o órgão não descarta a possibilidade de manter a necessidade do segundo voto pelo Parlamento se o projeto não for revisto.

