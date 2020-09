Conselheiro do Governo. "Ensino doméstico não é a via mais simples"

Pierre Reding, conselheiro do Governo e diretor-geral da Integração no Ministério da Educação, explica como funciona este regime mas não esconde que exige um grande envolvimento por parte dos pais.

(Diana Alves jornalista do Contacto e Rádio Latina)

"O ensino doméstico não é a via mais simples. É muito mais fácil ir deixar o filho à escola e acompanhá-lo enquanto criança escolarizada". As palavras são de Pierre Reding, conselheiro do Governo e diretor-geral da Integração no Ministério da Educação.

O responsável explicou o seu funcionamento em entrevista à Rádio Latina mas não escondeu que a escolha exige um grande envolvimento por parte dos pais. A provar essa dificuldade estão os números. No arranque do ano letivo passado, apenas 117 alunos do fundamental e 35 secundário integravam o ensino doméstico.

O sistema de ensino doméstico ganhou algum destaque nos últimos tempos depois de o confinamento ter colocado crianças e jovens de todo o mundo em regime de ensino à distância, de forma a conter a propagação da covid-19.

Para o ano letivo que está prestes a começar, os números só serão conhecidos a partir de 1 de outubro, data limite para a apresentação do chamado certificado de escolarização. Os pais que optarem pela aprendizagem em casa têm de informar a comuna de residência, justificando as razões dessa escolha.

Após receber a informação da comuna é o Estado que fiscaliza. Questionado sobre como funciona esta fiscalização, Reding explica que o aluno é recebido pelo menos uma vez por ano no gabinete do inspetor do Departamento do Ensino (fundamental ou secundário), para que este avalie a evolução das suas competências.

Como funcionam as inspeções

Para isso, o inspetor pode questionar o aluno, fazer testes ou ver os trabalhos feitos em casa. Caso sejam detetados problemas, a frequência das reuniões pode aumentar e, em casos mais drásticos, o responsável pode mesmo deslocar-se ao domicílio do aluno, sem marcação, ou seja, sem aviso prévio. Em caso de dúvida, o departamento educativo pode ainda fazer testes suplementares ou pedir uma segunda opinião. Caso se conclua que o aluno não está a receber o devido ensino em casa, e se o inspetor assim o decidir, o Estado pode obrigar os encarregados de educação a inscrever os filhos no ensino público, algo que, segundo Pierre Reding, acontece raramente. Mesmo assim, o Estado já intervir várias vezes nestes casos, até porque a lei que permite o ensino doméstico existe há mais de um século, desde 1912.

Quanto ao plano curricular a seguir, o chefe da Direção-Geral da Integração explica que, uma vez que muitas das famílias que optam pelo ensino doméstico estão apenas de forma temporária no país, os pais podem continuar a seguir o programa do país de origem. Nestes casos, o papel do inspetor passa por averiguar se isso está a ser feito. "Um aluno francês ou norte-americano que está de passagem pelo Luxemburgo não tem necessariamente de aprender o luxemburguês ou o alemão porque isso não lhe serve de nada", exemplifica Pierre Reding. O também conselheiro do Governo diz que estes casos são os mais frequentes.

Luxemburgo tem associação que ajuda pais que optam pelo ensino doméstico O Luxemburgo tem uma associação que dá apoio a pais que optam pelo ensino doméstico. O organismo já existia antes da pandemia de covid-19 mas ganha agora novo destaque.

Pierre Reding salienta ainda casos de pais que não concordam com a filosofia do sistema de ensino luxemburguês, optando pela aprendizagem em casa. Aqui, podem também optar por outro plano curricular, mas serão sempre sujeitos a inspeções de forma a que as matérias fundamentais estejam a ser dadas.

Recentemente, em declarações à Rádio Latina, uma das responsáveis da Associação Luxemburguesa pela Liberdade de Instrução (ALLI) – criada em 2013 para dar apoio aos pais que optam pelo ensino doméstico – disse que a instituição tem sido mais procurada, por exemplo por pais que equacionam não escolarizar os filhos face ao medo da pandemia.



