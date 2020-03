O responsável de comunicação do Governo de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus, poucos dias após ter jantado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-presidente, Mike Pence, numa visita não oficial aos Estados Unidos.

Conselheiro de Bolsonaro leva coronavírus ao jantar com Trump

O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fabio Wajngarten, fez um teste que deu positivo ao coronavírus dias depois de ter jantado com os presidentes do Brasil e dos EUA. O alto funcionário brasileiro, responsável da comunicação da presidência brasileira, acompanhou Jair Bolsonaro em visita privada a Miami, nos Estados Unidos, e esteve presente num jantar ao lado do Presidente Trump e do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, ambos pertencentes a grupos de risco caso venham a contrair a doença.

A Casa Branca, citada pela Reuters, diz que Trump e Mike Pence “mal tiveram contato” com Fábio Wajngarten. Embora esta fotografia publicada nas redes sociais pelo próprio chefe de comunicação de Bolsonaro não pareça confirmar o desmentido.

Embora inicialmente, o próprio tenha desmentido a notícia, mais tarde a mulher veio confirmar que o teste à presença do coronavírus tinha dado positivo.

Sophie Wajngarten, mulher do secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten, confirmou nesta quinta-feira num grupo de WhatsApp das mães da escola onde estudam suas filhas que seu marido fez o teste ao coronavírus e deu positivo.

Por sua vez, o Presidente dos EUA, Donald Trump, não se manifestou preocupado com o sucedido.

A declaração aconteceu durante conversa com jornalistas na Casa Branca e ainda não se sabe se Trump já fez ou ainda fará o teste para a doença. Para já a Casa Branca já desmentiu à Reuters que Trump e Mike Pence tenham feito o teste.



"Ouvi alguma coisa sobre isso. Jantamos juntos em Mar-a-Lago, na Flórida, com toda a delegação brasileira. Não sei se o assessor de imprensa estava lá. Se estava, estava. Mas não fizemos nada muito fora do normal. Sentamo-nos por algum tempo e tivemos uma ótima conversa. [Bolsonaro] Está fazendo um excelente trabalho no Brasil e vamos descobrir o que vai acontecer", disse Trump. "Deixe-me esclarecer da seguinte maneira: não estou preocupado."





