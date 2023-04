Novo relatório da Câmara dos Assalariados revela que mais de 21% dos residentes não conseguem arcar com despesas inesperadas.

Risco de pobreza

Conseguiria pagar uma despesa imprevista de 1.869 euros?

Diana ALVES Novo relatório da Câmara dos Assalariados revela que mais de 21% dos residentes não conseguem arcar com despesas inesperadas.

Mais de 21% dos agregados familiares no Luxemburgo não conseguem fazer face a despesas imprevistas, de acordo com o relatório anual da Câmara dos Assalariados sobre a situação socioeconómica do país, o “Panorama social 2023”.

À questão “o seu agregado consegue fazer face a uma despesa imprevista de 1.869 euros e pagá-la com dinheiro das suas próprias poupanças?”, 21,3% das famílias diz-se incapaz. A taxa sobe para 36,2% entre as famílias numerosas e dispara para 45,1% entre as famílias monoparentais.

Leia mais em Rádio Latina.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.