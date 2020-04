Vómitos, diarreia e urticária começam a surgir como indicadores da infeção pelo novo coronavírus. Tonturas e arritmias também são usais nos doentes, assim como conjuntivites. Dores no peito e a perda do olfato estão na lista que a comunidade científica ainda não fechou.

Conhece os sintomas "invisíveis" da covid-19?

No plano das incertezas, nem os sintomas da covid-19 estão todos identificados. Os mais comuns continuam a ser febre, dores musculares, dificuldades respiratórias e tosse, apesar de, em Espanha, as autoridades de saúde terem começado a alertar a população para outros sinais persistentes.

Citado pelo El País, o director do centro de saúde de San Fermín, em Madrid, associa vómitos, diarreia e urticária à doença que mantêm em confinamento grande parte do mundo. Chama-lhe sintomas "invisíveis".

Outra médica explica que “há 15 dias alguns colegas começaram a advertir para a urticária" e que "o problema é que a extensão e a intensidade dos sintomas são muito amplas”.

No mesmo sentido, a revista British Medical Journal também chama a atenção para a perda de olfato e para as dores no peito. Os autores do editorial citam estudos que apontam para que 2% a 40% dos infetados manifestam sintomas gastrointestinais. Tonturas e arritmias também são usais nos doentes, assim como conjuntivites.





