Conheça os novos colunistas do Contacto

Redação Todos os dias da semana pode ler as opiniões no site do seu jornal. A Hugo Guedes e Sérgio Ferreira Borges, juntam-se Jessica Lopes, Filipa Martins, Raquel Ribeiro, Raúl Reis e Sérgio Ferreira.

Filipa Martins, uma escritora no debate público

É jornalista e escritora portuguesa. Recebeu o Prémio Revelação, em 2004, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro "Elogio do Passeio Público". Em 2018, saiu o seu quarto romance "Na Memória dos Rouxinóis", vencedor do Prémio Literário Manuel Boaventura 2019. Está, presentemente, a escrever uma biografia da poeta açoriana Natália Correia. Foi co-argumentista da série televisiva "Três Mulheres",da RTP,centrada nas vidas da escritora Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa.



Hugo Guedes, na floresta da grande cidade

A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos – e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade.

Jessica Lopes, ativista e sindicalista

Luxemburguesa, filha de pai português e de mãe siciliana, foi a situação no ensino do Grão-Ducado que a despertou para o ativismo. Não aceita nenhuma injustiça. Licenciada em Serviço Social, trabalhou na Solidariedade Imigrante (Solim) em Portugal. Viveu na índia. Sindicalista, feminista e anti-racista. Faz parte do coletivo Journée Internacionale des Femmes.

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia

Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. " "Este Samba no Escuro" (2013, Tinta-da-China). " é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

Raúl Reis, da Rádio Pirata à União Europeia

Está há mais de 25 anos fora de Portugal e há muitos no Grão-Ducado. Trabalha para a União Europeia mas apaixonou-se pelo jornalismo aos 16 anos numa rádio pirata e acabou por fundar o site Bom Dia. Já viveu em Espanha e na Bélgica e agora assentou arraiais no país com a maior percentagem de portugueses no mundo. Apaixonado por cinema acha que não há melhores férias do que dez dias por ano no festival de Cannes ou nas vindimas nas vinhas de Felgueiras onde nasceu.

Sérgio Ferreira, o porta-voz dos trabalhadores imigrantes

É dirigente da ASTI. Estudou Direito, foi jornalista durante 11 anos, tendo sido, nomeadamente, chefe de redação da Rádio Latina. Diz de si próprio que foi concebido em Esh-Sur-Alzette mas nasceu em Portugal. "A certa altura da minha vida eu não sabia o que fazer, e decidi ir seis meses para o Luxemburgo para conhecer o centro da Europa. Vim por seis meses e já lá vão 21 anos", disse numa entrevista em maio de 2019, garantindo nunca se ter arrependido do país que escolheu para viver.

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista

É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

