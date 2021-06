Os hospitais do Luxemburgo vão adotar, a partir de domingo, novas regras para o acesso de visitas, no âmbito da entrada em vigor da nova 'lei covid'.

Conheça as novas regras para visitas aos hospitais

Henrique DE BURGO Os hospitais do Luxemburgo vão adotar, a partir de domingo, novas regras para o acesso de visitas, no âmbito da entrada em vigor da nova 'lei covid'.

Segundo a Federação dos Hospitais do Luxemburgo, uma das medidas prende-se com o horário das visitas, que está estipulado entre as 15h e as 19h, em todos os serviços hospitalares, com exceção para a zona covid, o serviço de cuidados paliativos e o serviço de cuidados intensivos.

À entrada, os visitantes vão ter de apresentar o 'certificado covid check' e um documento de identidade ou um dos seguintes documentos: um certificado de vacinação, um teste PCR negativo válido até 72 horas, um autoteste negativo até 48 horas ou um certificado de recuperação com menos de seis meses de validade. Também é possível fazer um autoteste antigénio rápido no local (nasal), sem certificação.

Quanto ao número de visitantes, o máximo é de dois ao mesmo tempo e por cama. O uso de máscara, os gestos barreira, a distância de 1,5m e a desinfeção das mãos nos hospitais são outras das regras a respeitar.



