Segurança alimentar

Confirmado segundo caso de salmonela no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Um segundo caso de salmonela - uma das principais infeções transmitidas pelo consumo de alimentos - foi confirmado no Luxemburgo. A informação foi avançada esta segunda-feira pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar à deputada Octavie Modert, do partido CSV.

Um primeiro caso tinha sido confirmado no início de abril, associado aos chocolates Kinder e outros produtos Ferrero que foram retirados em vários países europeus. "No âmbito da gestão da epidemia, vários casos possíveis foram investigados pelas autoridades. Foi identificado um segundo caso, também atribuível à epidemia", anunciou a ministra na resposta.

No total, foram identificados pelo menos 150 casos de salmonela com origem na fábrica da Ferrero em Arlon, na Bélgica, que foi encerrada. As infeções ocorreram principalmente em crianças com menos de dez anos e foram relatadas em nove países europeus: França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia.

A salmonelose, causada por uma bactéria chamada salmonela, causa sintomas semelhantes aos da gastroenterite, por vezes agudos: diarreia e cólicas abdominais, febre ligeira e até vómitos.

Questionada sobre a quantidade de produtos que foram afetados no Luxemburgo e retirados até agora, Lenert disse que "as autoridades não fornecem números exatos sobre isso". "Só se pode dizer que todos os produtos da marca Kinder, que foram produzidos em Arlon para a Ferrero, foram retirados", reiterou.

Luxemburgo foi informado no dia 5 de abril

A deputada Octavie Modert questionou ainda a ministra sobre a reação do Governo quando a fábrica de Arlon já tinha detetado casos de salmonela a 15 de dezembro de 2021 na suas instalações. Lenert respondeu que essa informação foi "fornecida pela Ferrero Arlon às autoridades belgas apenas no contexto das inspeções realizadas pela AFSCA no início de abril de 2022" e que as autoridades luxemburguesas foram informadas "na noite de 5 de abril de 2022 através do sistema de alerta rápido (RASFF) dado pela Comissão Europeia".

Octavie Modert perguntou a Lenert que lições o Governo pode tirar destes incidentes, ao que a ministra recordou que foi criada a 4 de abril uma "task-force com oficiais das várias unidades que trabalham continuamente para gerir esta epidemia no Luxemburgo".

A deputada do CSV questionou ainda o timing do alerta no site securite-alimentaire.lu, lembrando que os incidentes ocorreram pouco antes da Páscoa e por isso o alerta deveria ter sido lançado mais cedo. Na respostas, Lenert reiterou que o alerta foi iniciado pelas autoridades belgas e que só depois foi transmitido aos Estados-membros da UE afetados.

A ministra da Saúde voltou a referir que as autoridades luxemburguesas foram informadas a 5 de abril pelas autoridades europeias e que, nesse dia, uma primeira loja, a Monoprix, recebeu um aviso para retirar os produtos de circulação. Mas o Luxemburgo só recebeu a confirmação oficial da própria Ferrero a 6 de abril, às 16h, tal como a maioria dos países da UE", garantiu Lenert.

