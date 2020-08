Define-se como uma condição de saúde mental caracterizada por um estado de exaustão e um sentimento de saturação relacionados com o papel parental e tem consequências na qualidade da relação com os filhos. Uma investigação internacional, onde Portugal participa, estudou de que forma ele foi afetado pela pandemia.

Confinamento agravou esgotamento em pais de crianças com menos de seis anos

O confinamento trouxe mudanças à gestão da vida doméstica e ao exercício da parentalidade em várias famílias. Adultos a trabalhar em casa e crianças sem aulas nas escolas, entretanto encerradas, significaram, para muitos pais, autênticos testes de stresse à relação com os filhos. Para outros, foi uma forma de se aproximarem mais dos seus descendentes.

Uma equipa internacional de investigadores, que estuda o burnout parental, verificou que a crise pandémica e o confinamento não tiveram o mesmo impacto na qualidade da parentalidade em todas as famílias.

Os primeiros dados do estudo, que envolve especialistas de 40 países, entre os quais Portugal, Bélgica e França, apontam para uma inalteração do burnout, em termos médios, mas para mudanças em certos segmentos.

“Tentámos compreender como é que o confinamento veio aumentar algumas fontes de stress e reduzir alguns recursos e se isso teve uma implicação na população analisada”, começa por explicar ao Contacto, Maria Filomena Gaspar, professora da Universidade de Coimbra e coordenadora do estudo em Portugal. A investigadora explica que foi pedido a pessoas com filhos “que comparassem o burnout que sentem com o burnout que sentiam antes [do confinamento] e o que percebemos é que há três grupos de famílias: aquelas que dizem ter reduzido o burnout parental, porque o confinamento em casa lhes permitiu ativar um conjunto de recursos que lhes possibilitou lidar com um eventual stress, depois um outro subgrupo de famílias em que, de facto, aumentou o burnout durante o confinamento, e, por fim, famílias onde houve manutenção”.

Dos 488 pais e mães que integraram a amostra portuguesa da investigação (81% mães), feita a partir de um questionário online aplicado durante o período de confinamento, concluiu-se que, entre 30 de abril e 20 de maio, 19% dos pais e 31% das mães afirmaram que o isolamento em casa lhes causou um aumento dos sintomas de burnout parental, com impacto negativo nos seus comportamentos em relação aos filhos. E essa realidade traz dois tipos de preocupação, refere Maria Filomena Gaspar.

“Os pais relatam práticas educativas negativas com os filhos e tornam-se também mais violentos. Esta violência pode ser só verbal, mas pode ser igualmente física”, associando-se a um arrependimento posterior dos pais, ilustra. Por outro lado, essas práticas podem traduzir-se ainda em “comportamentos de desligamento, que são uma forma de negligência”.

A investigadora destaca que, embora estes casos não sejam o padrão comum, são indicadores importantes para se prevenirem situações de confinamento ou para, no caso de não se conseguirem prevenir, dar respostas aos progenitores, mostrando-lhes que essas reações, perante as crianças, podem ser modificadas e que podem ser ajudados.

No sentido oposto, concluiu-se que 27% das mães e 19% dos pais viram o confinamento como forma de aumentar a qualidade da relação com os filhos, acompanhada da redução do burnout relacionado com o exercício da parentalidade.

Pais com crianças mais pequenas tiveram mais desgaste

Segundo a professora da Universidade de Coimbra, não há um perfil específico de pais que justifique as diferenças entre esses subgrupos que relataram um impacto distinto na parentalidade, mas há variáveis associadas às famílias que se encontram nos segmentos em que o burnout parental deteriora e naquele em que melhora.

Em Portugal, os pais que responderam ter sentido um agravamento dessa condição eram pais de crianças mais novas. “O que os dados nos indicam é que os pais que tiveram mais desafios no exercício da sua parentalidade foram os que tinham os filhos em jardins de infância anteriormente.”

A falta de autonomia em crianças com idades entre os quatro e os seis anos implica uma dependência e exigência de atenção dos pais de praticamente 24 horas por dia, a que se juntaram, nessa fase da pandemia, o teletrabalho e as tarefas domésticas.

“Não é de estranhar o agravamento do burnout em famílias com crianças mais pequenas, sem sequer terem uma rotina organizada e sem estarem habituados a isso. É extraordinariamente difícil. E em muitas situações, o facto de trabalhar em casa aumenta o tempo que se dedica ao trabalho.”

Por isso, e numa altura em que se discute o prolongamento do teletrabalho por mais alguns meses, Maria Filomena Gaspar alerta que é preciso neutralizar eventuais riscos para prevenir situações limite que afetem tanto os pais como as crianças. “Teletrabalho não pode significar que deixa de haver creches gratuitas e jardins de infância. O segundo risco é para as crianças. Sabemos que, com o confinamento em casa e o encerramento das escolas, a negligência e a violência aumentam”.

O mito de família ideal, de ficar com os filhos em casa até à idade escolar, é outro fator de pressão sobre os pais. “Muitas mães e pais sentem-se brutalmente culpados quando deixam um bebé de quatro meses numa creche, quando muitas vezes é um gesto de amor”, lembra a investigadora.

O nível de escolaridade dos pais é também um fator de risco para o burnout, dado que quanto maior o grau de instrução maior tendem a ser os níveis de exigência auto-impostos na parentalidade.Com uma idade média de 41 anos, maioria dos participantes neste estudo possuem o ensino superior (só 11% tem até 12 anos de escolaridade).

A investigação faz parte de um estudo coordenado por investigadores da Universidade de Tilburg, na Holanda, no âmbito de um consórcio internacional, que investiga o burnout parental e que é liderado pela Universidade de Louvain, na Bélgica. As conclusões finais, que permitirão traçar comparações entre os diferentes países, deverão ser conhecidas no início de 2021.

O estudo não analisa a realidade do Luxemburgo, mas os últimos indicadores divulgados apontam para 329 novos casos de burnout em 2018, no Grão Ducado, nos setores terciários e financeiro.

