Conferência do Clima COP26 adiada para 2021

Telma MIGUEL

O presidente da COP26, o antigo ministro da energia britânico Alok Sharma, emitiu ontem um comunicado no qual dizia: "O mundo está atualmente a fazer face a um desafio global sem precedentes e os países estão com toda a justeza a concentrar os seus esforços em salvar vidas e a lutar contra a covid-19. Foi por isso que decidimos adiar a COP26". A nova data da conferência não foi ainda anunciada.

No entanto, disse Alok Sharma, o trabalho diplomático não está completamente suspenso: "Vamos continuar a trabalhar incansavelmente com os nossos parceiros para alcançar a ambição necessária para enfrentar a crise climática e estou desejoso de marcar uma nova data para a conferência", disse.

Os 197 países que integram a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas deveriam este ano entregar os seus compromissos nacionais para um aumento dos objetivos de redução das emissões, segundo o que ficou estabelecido no Acordo de Paris de 2015. Mas os esforços diplomáticos que antecedem a realização de conferências desta magnitude e o próprio evento que deveria reunir cerca de 26 mil delegados na Escócia tornou-se nesta altura impraticável com as restrições e confinamentos.

Mundo pode ultrapassar os 1,5ºC de aumento de temperatura em poucos anos

Christiana Figueres, a diplomata da Costa Rica que liderou as conversações da cimeira de Paris em 2015, disse ontem, citada pelo jornal inglês The Guardian, que apesar do atraso, as "emissões deveriam começar a cair este ano se queremos limitar o aumento de temperaturas a 1.5 graus".

Quanto à resposta da Comissão Europeia, e segundo uma porta-voz, ela está atrasada mas não suspensa. "A nossa prioridade imediata é a crise provocada pela covid-19", disse a porta-voz para o ambiente, Daniela Stoycheva . "Não obstante, o nosso trabalho em relação ao Pacto Ecológico Europeu continua. A crise climática é ainda uma realidade e precisa da nossa continuada ação e esforços", salientou. E, por enquanto, continua prevista a apresentação para 29 de abril da Estratégia Do Prado para o Prato ("Farm to Fork", em inglês), onde está contida a estratégia alimentar dos países europeus, e a Estratégia da Biodiversidade, com planos para aumento das áreas protegidas até 30% da superfície terrestre e marinha.

Comissão Europeia não quer "coronabonds"

Também a Lei Clima, apresentada pela Comissão Europeia a 4 de março, quando a crise do coronavírus na Europa começava a desenrolar-se, acabou por não ser votada no Parlamento Europeu (PE), como estava previsto. Jytte Guteland, a relatora da lei, que considerou ser pouco ambiciosa e a necessitar de ajustes antes de ser submetida à votação no hemiciclo, disse ao Contacto que terá o relatório pronto a 24 de abril, como planeado. "A proposta será apresentada na comissão ENVI em julho", garantiu. Mas, ao contrário do previsto, não será votada antes das férias de verão, uma vez que o PE teve que refazer toda a sua programação e está a fazer plenários simplificados online e dirigidos sobretudo a matérias mais urgentes.

Humberto Delgado Rosa. "A UE deve liderar na luta contra a perda de biodiversidade"

"Mas está previsto que a votação da lei seja em setembro", disse Jytte Guteland, a deputada sueca do grupo dos Socialistas e Democratas, agora a trabalhar a partir de Estocolmo. "Estamos a trabalhar para criar objetivos mais ambiciosos para 2030, com uma redução de emissões com gases de efeito de estufa de pelo menos 55%". Uma das críticas à Lei Clima apresentada pela CE era de que não havia metas para 2030, ou 2040, deixando apenas o objetivo de neutralidade carbónica em 2050.

"O Pacto Ecológico Europeu e a Lei Clima não perderam nenhuma relevância com a atual crise", assegurou Jytte Guteland numa conversa telefónica com o Contacto. "Pelo contrário. Nos próximos anos a sociedade vai precisar de investir mais, vai ter que se refazer. E o PEE é uma estratégia de crescimento para uma sociedade sustentável e até com uma economia fortalecida", diz.

Em várias ocasiões públicas, também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, repetiu que o Green Deal continua válido como estratégia europeia no período pós covid-19.

