A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) vai a votos no próximo dia 22 de abril. A eleição dos órgãos sociais terá lugar no 9° congresso da CCPL, no Centro Cívico de Hesperange.

Confederação da Comunidade Portuguesa elege novos órgãos

José Henrique De Burgo Mendes A Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) vai a votos no próximo dia 22 de abril. A eleição dos órgãos sociais terá lugar no 9° congresso da CCPL, no Centro Cívico de Hesperange.

Até agora, apenas Mário Lobo, membro do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE) e ex-membro da direção da CCPL, anunciou publicamente a candidatura à presidência desta confederação. Mas há mais candidatos que devem ser conhecidos em breve.

“Por agora sei da candidatura do Mário Lobo, mas também sei que há mais. No entanto, acho que devem ser essas pessoas a pronunciar-se sobre o assunto”, disse ao Contacto a atual presidente, Paula Martins, que está a avaliar a recandidatura.

“Tenho de ponderar em função da minha família e do meu trabalho. Ser presidente da CCPL exige muitas horas de voluntariado. Não é só dar entrevistas e fazer palestras. É preciso trabalhar muito. [...] Caso seja candidata, quero continuar a trabalhar em todos os pontos do nosso programa de ação”, acrescentou Paula Martins.

Nestas eleições vão ser escolhidos 30 membros efetivos do novo conselho da CCPL, que deverá reunir-se depois para nomear os membros da direção e o novo presidente.

Confrontada com as palavras do candidato Mário Lobo, que acusa a direção de ser “um grupelho” à frente da CCPL “há quase 20 anos” e “uma tragédia no que toca à representação da comunidade portuguesa”, a atual presidente responde: “Quem está no Luxemburgo há meia dúzia de dias não deve falar no que se passou há 20 anos. [...] Para quem se diz fazer parte do CNE, mas que foi eleito só por menos de uma dúzia de pessoas, seria melhor não se gabar de representar os portugueses”, disse Paula Martins.

Em vez da demissão da direção eleita em 2015, Mário Lobo “deveria ter ajudado a fazer melhor” e não a “fazer críticas constantemente”, acrescenta.

Podem inscrever-se como delegados ao congresso representantes de associações com maioria de sócios portugueses, membros efetivos das comissões comunais consultivas de integração, do CNE, do Conselho das Comunidades Portuguesas e das câmaras profissionais do Luxemburgo.

As inscrições devem ser feitas “o mais atempadamente possível” junto da comissão organizadora do congresso, refere a CCPL. Mais informações através do tel. 290075.