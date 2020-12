O condutor foi entretanto detido e presente a tribunal no domingo à tarde.

Condutor foge às autoridades em Esch

Um condutor de um veículo ligeiro foi detido no domingo à tarde após ter fugido às autoridades no sábado à noite. Segundo o relatório diário da polícia grã-ducal, as autoridades foram alertadas para um carro na rue de Lallange e quando os agentes tentaram parar o condutor este fugiu a alta velocidade pelas ruas de Esch-sur-Alzette.

As autoridades iniciaram uma perseguição ao condutor que ignorou semáforos e prioridades nos cruzamentos e tentou mesmo forçar o carro da polícia a sair da estrada na boulevard Charles de Gaulle. Segundo pode ler-se no relatório da polícia, houve mesmo uma colisão entre o carro em fuga e o das autoridades na rotunda de Raemerich. O condutor conseguiu escapar novamente, desta vez para a A4, em contramão. As autoridades conseguiram deter o homem através de um bloqueio da autoestrada.

O condutor testou positivo para drogas e álcool e foi detido. O carro da fuga foi também apreendido. O homem foi presente a um juiz de instrução no domingo à tarde.

