Condutor de Ferrari do Luxemburgo circulava a 238 Km/hora na A4

Redação









"As estradas não são pistas de corrida", diz a polícia de Meurthe-et-Moselle na sua página do Facebook. Na terça-feira à tarde, polícias de Val de Briey mandaram param um condutor de um Ferrari, com matrícula do Luxemburgo, na A4, na direcção Paris-Metz. O carro atingiu uma velocidade de 238 km por hora. O condutor estava a conduzir 100 km/hora acima do limite autorizado de 130 km/hora. O condutor foi multado em 750 euros e intimado a apresentar-se no tribunal no prazo de um mês.

O condutor vai deixar de poder conduzir em França e o seu Ferrari deixará de poder deixar o Grão-Ducado.

Um residente no Luxemburgo teve que deslocar-se para ir buscar o veículo e o seu condutor.

