Funcionário público e o seu cúmplice foram condenados a penas de prisão e ao pagamento de multas.

Tribunal

Condenados por peculato em Hesperange vão recorrer da sentença

Redação Funcionário público e o seu cúmplice foram condenados a penas de prisão e ao pagamento de multas.

O caso de peculato em Hesperange tem novos desenvolvimentos. O ex-funcionário da comuna e o seu cúmplice, julgados por desviarem fundos públicos no valor de cinco milhões de euros, vão recorrer da sentença, revela a Rádio 100.7.

A sentença foi dada a conhecer em março e o principal arguido, Claude G., foi condenado a sete anos de prisão, metade com pena suspensa. Já o seu cúmplice no esquema, Jean-Paul F., foi condenado a cinco anos de prisão, três com pena suspensa.

Sete anos de prisão para ex-funcionário público de Hesperange O caso de fraude na comuna causou um prejuízo na ordem dos cinco milhões de euros.

O crime terá sido praticado ao longo de 20 anos, sendo que Jean-Paul F. admitiu ter alinhado no esquema em 2003. "Sou facilmente influenciável e tenho dificuldade em dizer não. Vendi a minha alma ao diabo", assumiu durante uma sessão de julgamento.

O principal acusado no processo, Claude G., foi também condenado a pagar à comuna 5,5 milhões em danos e uma multa de 50.000 euros. Por sua vez, o seu cúmplice foi condenado a pagar 1,7 milhões em danos, mais 30.000 euros de multa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.