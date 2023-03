Os seis arguidos, de nacionalidade alemã, estavam acusados de proxenetismo, tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais.

Condenados funcionários de bordel com serviços ao domicílio no Luxemburgo

Os seis alemães que, em janeiro, tiveram de se apresentar no Tribunal do Distrito do Luxemburgo, eram suspeitos de ter tido um papel decisivo na organização de um serviço de prostituição ilegal no Luxemburgo. O Pearls Club, um bordel localizado na cidade fronteiriça de Trier, disponibilizava atendimento ao domicílio no Grão-Ducado.

De acordo com a sentença agora conhecida, os juízes da 12.ª Câmara Criminal condenaram duas mulheres em cargos de gestão, incluindo a atual proprietária do estabelecimento, a uma pena suspensa de 18 meses. A rececionista principal foi sentenciada a uma pena suspensa de 12 meses. As três terão, ainda, que pagar uma multa de 1.000 euros e não estão autorizadas a trabalhar em bares no Luxemburgo durante cinco anos. Também os três motoristas foram condenados a pena de prisão suspensa, mas de seis meses. Todos podem recorrer da sentença nos próximos 40 dias.

Por outro lado, aquele que é alegadamente o principal responsável pelo crime, o antigo dono do estabelecimento, Rigo Wendt, não está entre os acusados, embora não por falta de vontade das autoridades de investigação criminal. O homem, de 52 anos, está aliás na lista dos criminosos mais procurados da Europa desde setembro de 2022, pouco depois da justiça alemã se ter recusado a extraditá-lo para o Luxemburgo. No final de janeiro, deixou de constar da lista, mas o mandado de detenção europeu continua válido.

Arguidos alegam ignorância, investigação desmente

Durante a sessão de julgamento em janeiro, os seis arguidos declararam que não estavam conscientes da ilegalidade do serviço de prostituição. A atual dona do bordel, Nina C., explicou que não tinha nenhuma indicação nesse sentido. Quando começou a trabalhar, em 2015, como gerente de um outro bordel de Rigo Wendt em Trierweiler, aquela oferta já tinha sido implementada, nomeadamente o atendimento ao domicílio. O caráter ilegal da atividade no Luxemburgo nunca foi abordado, realçou a mulher de 44 anos.

Paralelamente, os resultados da investigação contrariam a alegada ignorância sobre a infração à lei no Grão-Ducado. Um dos investigadores sublinhou em tribunal que, em 2013, a então gerente do bordel Delia R. tinha sido informada pela polícia sobre a situação. Nessa altura, foi avisada também da proibição da publicidade à prostituição. Mas a atividade continuou.

Nos seguintes meses e anos, veículos, incluindo um camião com publicidade aos serviços do Club Pearls, foram encontrados repetidamente no Luxemburgo, segundo o principal responsável pela investigação. O estabelecimento tinha chegado, mesmo, a ser patrocinador do clube de futebol RM Benfica Hamm. Além disso, pagou 600 mil euros por publicidade ao serviço no jornal Luxbazar e na RTL.

As autoridades alemãs recorreram a gravações de chamadas telefónicas para provar que, em pelo menos 41 casos, prostitutas do Club Pearls atenderam clientes no Luxemburgo entre junho e novembro de 2018. O número total de encontros é provavelmente superior, como disse um agente em tribunal.

Não se sabe exatamente quantas viagens foram feitas pelo serviço de prostituição para o Grão-Ducado, mas este seria um mercado importante para o bordel. Até porque as visitas ao domicílio, alegadamente, perfaziam 10 a 15% dos lucros totais do estabelecimento.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

