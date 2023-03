A 'Luxchat' será colocada à disposição de toda a população e de todas as empresas a partir do verão.

Concorrência para o WhatsApp? Luxemburgo terá própria aplicação de mensagens

Jean-Claude WEISHAAR A 'Luxchat' será colocada à disposição de toda a população e de todas as empresas a partir do verão. A segurança dos dados é a principal preocupação.

Se, como dizem, os dados são o petróleo do século XXI, o Luxemburgo tornar-se-á produtor de petróleo até ao final do próximo verão. De facto, a partir dessa data, todos no país - indivíduos ou empresas - poderão escolher uma aplicação nacional através da qual poderão enviar mensagens, documentos, imagens ou vídeos.

O projeto, apresentado pelo Ministério da Digitalização no final de 2022, tem o nome inglês de 'Luxchat', traduzido vagamente como "conversação entre luxemburgueses".

O facto de as aplicações estarem em voga tornou-se evidente durante a crise da covid, quando esta forma de comunicação aumentou significativamente.

Mas porquê escolher o 'Luxchat' quando quase todos têm acesso ao WhatsApp, Teams e afins e os utilizam nas suas trocas diárias de mensagens com amigos e conhecidos? "Nem todos querem que os seus dados acabem num servidor algures no mundo. Nem toda a gente quer estar em plataformas onde apenas lhes é oferecido o que corresponde diretamente às suas necessidades. Nem toda a gente quer fazer dinheiro com os seus dados", explica Paula Almeida, porta-voz do Ministério da Digitalização.

Não se trata de controlar os dados, mas de controlar a infra-estrutura informática que permanece nas mãos do Luxemburgo. Paula Almeida, porta-voz do Ministério da Digitalização

Para os cidadãos que se preocupam com a segurança dos dados - e são cada vez mais numerosos - a 'Luxchat' deveria representar uma alternativa segura. Esta aplicação visa oferecer ao público em geral uma solução nacional para serviços de mensagens com encriptação de remetente para destinatário. "Não se trata de controlar os dados, mas de controlar a infraestrutura informática, que permanece nas mãos do Luxemburgo", explica Paula Almeida.

O novo serviço será gratuito, sem publicidade e respeita o direito à privacidade de cada indivíduo. Além disso, cumpre as leis luxemburguesas e europeias. Não será diferente de qualquer outro serviço de mensagens.

O interesse em utilizar a plataforma será, portanto, sentido em "todas as áreas pessoais e profissionais, a todos os níveis e na vida quotidiana, seja entre amigos, na família, no trabalho, em todo o lado e para todos os tipos de intercâmbio", explica Claude Demuth, do grupo de interesse económico Lu-Cix, que está a desenvolver a aplicação.

O mundo tornou-se menos seguro com a covid e a guerra na Ucrânia. Quem pode dizer que a Internet funcionará sempre sem problemas? Steve Breier, responsável de Finanças e Informática da Câmara de Comércio

Demuth assume que a necessidade de confiança irá prevalecer no mundo dos dados a longo prazo. "A Luxchat não pretende substituir os muitos serviços de mensagens internacionais que existem, mas será uma verdadeira alternativa e ocupará claramente o seu lugar na paisagem nacional", garante.

A Câmara do Comércio também vê possíveis candidaturas para empresas no Luxemburgo. "O mundo tornou-se menos seguro com a covid e a guerra na Ucrânia. Quem pode dizer que a Internet funcionará sempre sem problemas? E quem pode garantir que não haverá cortes de energia?", pergunta Steve Breier, responsável de Finanças e Informática da Câmara de Comércio.

Proteção contra a pirataria

Breier vê a Luxchat como um meio de comunicação seguro entre empresas. Empresas como ArcelorMittal ou Ceratizit, para as quais as patentes são importantes, precisam de ser protegidas contra a espionagem industrial, explica. Os ataques informáticos estão também entre as maiores ameaças às empresas, que podem ser evitados.

Steve Breier também vê utilidades muito práticas com o futuro serviço: "Vivemos num mundo em que muitos procedimentos administrativos e ajudas comerciais são realizados eletronicamente. É, portanto, lógico que prevaleça um certo grau de segurança no intercâmbio de dados".

O Ministério da Digitalização também assume que o sistema é adequado para uso prático. Por exemplo, no local de trabalho, onde todos querem ter a sua aplicação à mão no telemóvel. "Não é necessário iniciar sessão no seu computador antes de enviar uma mensagem", explica Paula Almeida. A rápida troca de mensagens entre colegas de trabalho em diferentes locais, que podem estar fora do Luxemburgo, torna-se assim possível mesmo sem um computador.

Primeira versão para funcionários públicos

Numa primeira fase, o Governo está a aplicar o serviço de mensagens aos seus próprios funcionários. A versão chama-se "Luxchat4Gov" e deverá ser lançada no segundo trimestre deste ano. Os precursores neste campo são países como a França e a Alemanha, onde o serviço público já pode utilizar aplicações semelhantes. Também no Luxemburgo, o trabalho deve ser simplificado graças à aplicação.

"Imagine um guarda-florestal que descobre algo na floresta. Este pode indicar a sua posição geográfica através da aplicação. Esta, por sua vez, está ligada ao Geoportal, para que o local em questão possa ser rapidamente identificado", explica Paula Almeida. A responsável vê outra possível aplicação para agentes policiais que estão a conduzir investigações sob disfarce e que podem comunicar rapidamente uns com os outros através da aplicação.

Ficaríamos satisfeitos se outras empresas de Informática participassem no projeto, que se destina ao público em geral. Claude Demuth, do grupo de interesse económico Lu-Cix

As duas versões da Luxchat, a dos funcionários públicos e a do público em geral, incluindo as empresas, serão compatíveis entre si. O sistema, destinado ao público em geral, será também inter-operável com serviços de mensagens noutros países, desde que se baseiem no mesmo padrão tecnológico. Esta é a norma europeia 'Matrix', que se reveste de particular importância para o Luxemburgo.

"A comunicação segura com outros sistemas baseados na Matrix é possível, mesmo que o destinatário esteja no estrangeiro. Portanto, não pode estar em causa o Luxemburgo ser isolado", explica Paula Almeida. Na prática, é provável que qualquer pessoa com uma conta possa decidir por si própria se deseja comunicar com um utilizador de um sistema semelhante baseado na norma Matrix.

A abertura também deve existir do ponto de vista do desenvolvimento do novo serviço de mensagens. O grupo de interesse económico Lu-Cix desempenhou um papel de liderança na primeira fase. "Mas ficaríamos felizes se outras empresas de informática participassem no projeto, que se destina ao público em geral. Isto criaria um ambiente aberto e neutro onde a inovação é garantida com base num padrão comum", conclui Claude Demuth.

