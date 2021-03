Organizada por um grupo de festivais, promotores musicais e um hospital local, esta experiência é uma das poucas que teve lugar na Europa no campo da música contemporânea.

Sociedade 3 min.

Concerto com mais de 5.000 espectadores em Barcelona

AFP Organizada por um grupo de festivais, promotores musicais e um hospital local, esta experiência é uma das poucas que teve lugar na Europa no campo da música contemporânea.

Uma banda de rock, 5.000 espectadores a dançar sem uma distância segura. Um local em Barcelona fez uma viagem a um mundo pré-pandémico no sábado para uma experiência clínica para mostrar que os concertos são possíveis apesar do Covid.

"Estou muito, muito comovido. Já passou um ano e meio desde que subimos ao palco", disse Santi Balmes, o vocalista principal de Love of Lesbian, uma banda emblemática da cena independente espanhola, depois de tocar uma faixa de abertura intitulada apropriadamente "Ninguém nas Ruas". Uma euforia partilhada pelo público a saltar, dançar, cantar no topo das suas vozes e até tomar uma cerveja no balcão, como se a pandemia tivesse desaparecido por uma noite. "É espantoso, muita emoção. Tínhamos esquecido este sentimento de multidão, é como se fosse o meu primeiro concerto", disse Jordi Sanz entre a assistência no Palau Sant Jordi.

"Queríamos tanto fazer algo diferente, dar um passo em direcção à normalidade", concordou Marina Crespo, 25 anos, que no entanto preferiu "manter uma distância" em relação aos outros espectadores.

Testes e máscaras

Organizada por um grupo de festivais, promotores musicais e um hospital local, esta experiência é uma das poucas que teve lugar na Europa no campo da música contemporânea. Outro concerto-teste teve lugar no início de Março nos Países Baixos com 1.300 pessoas E nada foi deixado ao acaso: testes, máscaras FFP2 em todos os momentos e ventilação reforçada. No sábado de manhã, as pistas de dança de três discotecas de Barcelona, que estavam fechadas por causa da pandemia, foram transformadas em hospitais de campo onde os casacos brancos fizeram um teste a todos os participantes.

"Esperamos que isto seja completamente seguro. Durante 14 dias, vamos analisar quem dos espectadores terá apanhado Covid e vamos notificar" os casos, explicou Josep Maria Llibre, médico do hospital alemão Trias i Pujol em Badalona, perto de Barcelona. E

m Dezembro, a sua equipa já tinha organizado um projecto-piloto num salão de Barcelona com 500 espectadores que tinham sido testados. Uns dias depois, nenhum tinha contraído o vírus.

Luz ao fundo do túnel

O objectivo desta experiência clínica é "descobrir como podemos viver com o Covid e organizar concertos de uma forma totalmente segura", disse Ventura Barba, director executivo do festival Sónar de Barcelona, um dos organizadores, à AFP. "Esperamos que este seja um ponto de inflexão", acrescentou ele. Esta semana, o famoso festival de música electrónica anunciou o seu cancelamento pelo segundo ano consecutivo, como muitos outros na Europa. "A pandemia tem sido horrível para todos, mas para a música em particular", de acordo com Ventura Barba.

De acordo com um relatório publicado pela Federação Música de Espanha, que representa o sector em Espanha, a indústria musical europeia perdeu 76% do seu volume de negócios em 2020.

"É uma forma de fazer um buraco neste túnel e de o mundo da cultura ver a luz um pouco, ou pelo menos, uma forma possível de fazer as coisas", afirmou a cantora Santi Balmes.

A pandemia forçou a sua banda a adiar o lançamento do seu novo álbum por oito meses, mas sente-se com sorte em comparação com outros "que estão realmente a sofrer e estão a receber ajuda alimentar porque já não ganham mais nada". O concerto "foi um choque energético", afirmou, "mas faz sentido porque estamos num tempo de contenção, com o travão de mão puxado. Precisamos de desabafar, para voltarmos às nossas vidas antigas.2

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.