Comunidade portuguesa continua a ser a mais numerosa no Luxemburgo

A população do Luxemburgo voltou a aumentar em 2019. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (STATEC), divulgados hoje, a 1 de janeiro de 2020 o país totalizava 626.108 residentes, mais 12.214 habitantes do que no início de 2019.

O crescimento ficou a dever-se sobretudo à imigração, um dado cada vez mais relevante na população residente no país: 47% dos habitantes não têm a nacionalidade luxemburguesa, contra 53% de luxemburgueses.

Quanto ao saldo migratório, em 2019 entraram no país 26.668 pessoas, enquanto 15.593 saíram do Grão-Ducado. Dentro da população residente não-luxemburguesa, a comunidade portuguesa continua a ser a mais numerosa, representando 15,2% da população total. Na segunda posição, surgem os franceses, que equivalem a 7,6% da população.

Embora a comunidade portuguesa continue a ser a mais representada, nos últimos cinco anos o número de portugueses que continuam a chegar ao Grão-Ducado tem diminuído, uma queda de sete pontos percentuais. Em 2019 o país acolheu 982 portugueses, contra 1 637 franceses e 1020 italianos.



Ainda segundo o STATEC, no ano passado o país registou 6.230 nascimentos e 4.283 óbitos, números ligeiramente mais elevados em comparação com o ano anterior. Os dados divulgados pelo STATEC têm como base os resultados do Registo Nacional das Pessoas Físicas.

